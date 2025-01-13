Фіцо запросив Зеленського на зустріч поблизу українсько-словацького кордону

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запросив президента України Володимира Зеленського на зустріч для обговорення зупинки транзиту російського газу українською територією.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Роберта Фіцо. Зазначається, що Словаччина втрачає 500 мільйонів євро на рік через припинення транзиту газу.

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Роберт Фіцо запросив Зеленського на переговори

Роберт Фіцо заявив, що зустріч може відбутися "бажано якомога швидше" на території Словаччини поблизу з державного кордону з Україною.

Пане президенте, ваше рішення припинити транзит газу через України до Словаччини та інших споживачів завдають значної шкоди самій же Україні, Словаччині та іншим членам Євросоюзу,

– звернувся прем'єр-міністр до Зеленського.

За його словами, зустріч політиків створить хороші передумови для відкритої дискусії про постачання газу до Словаччини та інших країн через територію України.

Фіцо прагне обговорити також можливі технічні рішення з урахуванням закінчення контракту між відповідними українськими та російськими компаніями 31 грудня 2024 року та вплив припинення транзиту газу через Україну на зниження конкурентоспроможності європейської економіки й на розвиток двосторонніх словацько-українських відносин.

Окремо прем'єр-міністр Словаччини наголосив, що не реагуватиме на заяви Зеленського, щоб "уникнути подальшої ескалації напруженості".

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна пропонувала свою допомогу народу Словаччини на час адаптації до відсутності транзиту газу з Росії, але сам Фіцо відмовився. За його словами, словацький прем'єр "зробив ставку на Москву, а не на свою країну, не на об'єднану Європу й не на здоровий глузд".