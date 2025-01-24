Фіцо витягнув із шафи щось давно зіпсоване, – МЗС щодо заяви про "держпереворот" у Словаччині

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що нібито має інформацію про операцію, спрямовану на дестабілізацію ситуації у країні. У МЗС України відреагували на це.

Там кажуть, що такими заявами про "підготовку держперевороту" він намагається об'єднати свій електорат. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на брифінг речника МЗС Георгія Тихого у четвер, 23 січня.

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Фіцо намагається залякати суспільство Словаччини

Георгій Тихий зауважив, що заяви Фіцо – спроба залякати народ Словаччини та "консолідувати свій електорат, не більше і не менше". Він порадив словацькому прем'єру проаналізувати, чому насправді словаки невдоволені діями влади.

Але мені здається, що прем'єр-міністру Словаччини варто звернути увагу на свої власні дії, які збурюють людей в його країні і проаналізувати, чому так відбувається. Тобто чому його власні дії призводять до невдоволення людей в його країні. І там він знайде відповіді,

– сказав речник МЗС.

Він зауважив, що під час Революції Гідності в Україні також були фейки про проплачених мітингувальників і "підготовлених бойовиків".

"Це тоді не було смішно, а зараз мені здається, що це просто прем'єр-міністр Словаччини витягнув з шафи щось таке, що давно зіпсувалося і вже не красиво таке використовувати, як на мене, на публіці", – наголосив Тихий.

Нагадаємо, що на тлі своїх заяв про "Майдан у Словаччині" Фіцо заявив, щоб збере засідання Ради безпеки. Він вважає, що на території його країни зараз діє "експертна група", яка займалася "подіями в Грузії" та Майданом в Україні.