Експрем'єр Франції Фійон може очолити раду директорів російської нафтової компанії

Колишнього прем'єр-міністра Франції Франсуа Фійона висунули в раду директорів російської державної нафтової компанії "Зарубежнефть". У розпорядженні уряду Росії політик фігурує як президент компанії Apteras Sarl.

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав постанову про висунення кандидатів, як представників Росії, для обрання до ради директорів АТ "Зарубежнефть". У списку був і Фійон.

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За даними видання, Фійон і заступник керівника федерального агентства з управління держмайном Олексій Павлов замінять у складі ради директорів ексзаступницю глави мінекономрозвитку Оксану Тарасенко та помічника заступника голови уряду Олексія Козлова.

Що відомо про Франсуа Фійона

Політик очолював уряд Франції з 2007 по 2012 рік, під час президентства Ніколя Саркозі. У грудні 2018 року прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков казав, що Фійона пов'язують дружні стосунки з Володимиром Путіним.

Під час прем'єрства Фійона Путін теж очолював уряд. Після цього вони також підтримували контакт і продовжували спілкування,

– казав Пєсков.

У червні 2020 року Фійона засудили у Франції до 2 років в'язниці і ще 3 років умовно за фейкове працевлаштування своєї дружини. За даними слідства, Пенелопа Фійон була працевлаштованою в апараті парламенту, де за кілька років заробила близько 800 тисяч євро. Однак насправді жінка прем'єра там не працювала.

Фійон – не єдиний європейський політик, який після завершення політичної кар'єри на батьківщині почав працювати в російському енергетичному секторі.Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер зараз очолює раду російської компанії "Роснефть". На початку червня 2021 року в оновлений склад ради директорів "Роснефти" увійшла також ексміністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль.