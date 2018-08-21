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ФК "Львів" може знову стати "Вересом"

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"Львів" може знову стати "Вересом"
"Львів" може знову стати "Вересом"

Віце-президент Прем'єр-ліги, футбольний юрист Маркіян Ключковський прокоментував справу з перейменуванням клубів "Верес" і "Львів".

Клочковський зазначив, що "Львів" був прийнятий в УПЛ на цей сезон під умовою – якщо УЄФА визнає таке перейменування незаконним, то клуб буде змушений привести ситуацію у відповідність регламентним нормам. Іншими словами, "відмотати" все назад.

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Однак, поки УПЛ не отримала відповіді від УЄФА і ФК "Львів" продовжує грати в Прем'єр-лізі.

"Поки ми ніякої відповіді від УЄФА або комітету з атестації не отримували, тому виходимо з того, що "Львів" сьогодні є учасником УПЛ", – сказав віце-президент УПЛ.

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Теги: Футбол Новини спорту ФК Львів УПЛ
Джерело: 24 Канал
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