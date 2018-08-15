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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

ФК "Львів" у пошуках нового тренера: відомо претендента

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Володимир Мазяр може очолити ФК "Львів"
Володимир Мазяр може очолити ФК "Львів"

Став відомий головний претендент на те, щоб зайняти вакантну посаду головного тренера у ФК "Львів".

Претендентом є Володимир Мазяр, повідомили в ефірі телеканалу "Футбол 1", посилаючись на інформацію з інсайдерських джерел.

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Зараз телефон керівництва "Львова" буквально розривається – агенти і посередники пропонують клубу своїх клієнтів. Але саме Мазяр ближче всіх до заповітного посту.

Зазначимо, Мазяр вже працював у "Вересі", місце якого в еліті і зайняв ФК "Львів". Останнім місцем працевлаштування українського фахівця був казахстанський "Акжайик".

Нагадаємо, що у вівторок, 14 серпня, ФК "Львів" припинив співпрацю із бразильським тренером Жилмаром Тадеу да Сілва. Причиною став лист від Федерації футболу України на адресу клубу.

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Теги: Новини спорту ФК Львів Футбол
Джерело: 24 Канал
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