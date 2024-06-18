У мережі набирає обертів флешмоб, в якому країни розповідають, за які злочини ненавидять росіян

Мережею шириться міжнародний флешмоб, у якому народи світу розповідають, за що вони ненавидять росіян. У флешмобі беруть участь вірмени, грузини, боснійці, поляки, чехи, французи, японці, фіни та інші.

У соцмережі X народи світу розповідають, які воєнні злочини росіяни вчиняли в їхніх країнах упродовж історії.

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В мережі набирає обертів новий флешмоб

За словами учасників флешмобу, усі вони ненавиділи росіян ще до того, як це "стало мейнстримом". Користувачі з різних країн пишуть:

"Я вірменин, і я ненавидів росіян до того, як це стало модним".

"Я боснієць, і я ненавидів росіян до того, як це стало круто"

"Я фін і ненавидів росіян ще до того, як це стало модним"

"Я французький ельзасець, і я ненавидів росіян до того, як це стало круто"

"Ми грузини, і ми ненавиділи росіян до того, як це стало модним"

"Я поляк, і я ненавидів росіян до того, як це стало модним"

"Я японець, і я ненавидів росіян до того, як це стало круто"

Вочевидь усім цим націям росіяни історично заподіяли багато зла та принесли із собою лише смерть, до того ж не лише за правління Путіна.

Користувачі з різних країн розповідають про воєнні злочини росіян / Скриншоти 24 Каналу