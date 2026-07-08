"Не мовчати": громадські організації оголосили флешмоб проти проєкту Цивільного кодексу

Громадські організації та медіа оголосили про спільну кампанію проти проєкту нового Цивільного кодексу №15150. Активісти заявляють, що документ може містити ризики для права власності, довкілля, свободи слова та інших сфер життя громадян.

Учасники кампанії, зокрема, громадська ініціатива "Голка", закликають українців долучитися до флешмобу #НеДоброзвичайний і публічно висловити свою позицію.

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Що відомо про флешмоб?

Громадські організації та медіа 9 липня планують провести спільну інформаційну кампанію проти проєкту нового Цивільного кодексу №15150. Учасники ініціативи заявляють, що мають побоювання щодо можливого винесення документа на друге читання у Верховній Раді.

За словами організаторів кампанії, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не відмовився від проєкту Цивільного кодексу №15150, який уже викликав суспільну дискусію після першого читання.

Активісти наголошують, що йдеться не лише про юридичний документ, а про зміни, які можуть вплинути на права громадян. Серед ризиків, на які вони звертають увагу, називають можливі загрози для права власності, лісів та узбереж, а також питання свободи слова та регулювання суспільних інститутів.

Організатори заявляють, що після першого читання до законопроєкту подали близько 15 тисяч правок, однак це, за їхніми словами, не зупинило підготовку документа до наступного етапу розгляду.

У межах кампанії українців закликають долучитися до флешмобу #НеДоброзвичайний. Учасникам пропонують завантажити спеціальні постери, роздрукувати їх і розмістити у дозволених для цього місцях – на дошках оголошень, біля зупинок чи в інших громадських просторах.

Постер проти ухвалення проєкту / Фото надане 24 Каналу

Після цього організатори закликають сфотографувати розміщений постер, опублікувати його у соціальних мережах та додати хештег #НеДоброзвичайний. Також громадян просять поширювати інформацію у місцевих спільнотах та чатах.

До ініціативи вже долучилися низка громадських організацій і медіа, серед яких ZMINA, "Детектор медіа", "Екологія – право – людина", Civic Fortis, "Терен", "Точка опори", "ЛГБТ Військові", "Юкрейн Прайд", "Білкіс", "Резістенс", Запорізький центр розслідувань, Rayon.in.ua, "Гречка", "ЖАР" та "Погляд".

Учасники кампанії наголошують, що рішення щодо змін у цивільному законодавстві мають ухвалюватися із широким залученням суспільства, адже вони можуть безпосередньо впливати на права та обов'язки мільйонів українців.

Водночас питання подальшого розгляду законопроєкту №15150 залежить від процедурних рішень у Верховній Раді та позиції народних депутатів під час підготовки документа до другого читання.

Зазначимо, критики проєкту Цивільного кодексу №15150 заявляють, що окремі його положення можуть створити ризики для свободи слова, зокрема через ширші можливості вимагати спростування або видалення інформації. Також активісти побоюються, що документ може ускладнити роботу журналістів-розслідувачів і обмежити доступ до суспільно важливої інформації.

Окремі застереження стосуються права власності – зокрема можливих ризиків для земель, лісів та узбереж через нечіткі формулювання. Дискусію також викликали положення про "добрі звичаї" та особисті немайнові права, які критики вважають надто широкими для трактування.

Водночас прихильники законопроєкту наголошують, що він має оновити цивільне законодавство України та адаптувати його до сучасних правових підходів.