Чотири питання до скандалу із "тризубом на пальцях"

Щодо флешмобів з "модернізацією" тризубів маю декілька суто юридичних питань. 1. Чи становить запропонована окремими діячами версія флешмобу з зігнутим безіменним пальцем, зважаючи на його виявлене обсценне значення подвійної пенетрації, склад частини 1 статті 338 Кримінального кодексу України (публічна наруга над Державним Гербом України)?

Неправова "колізія"

Питання про те, чи взагалі зтикалися із утілитарним виміром цього жесту ті, хто учора масово та раптово виявили його обсценне значення, не ставлю. Бо скоріше ні ніж так.

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2. Чи порушує ця версія, із зігнутим безіменним пальцем, також й гендерну рівність, адже все ж таки там подвійна?

3. Чи становить тепер, після дійсно невдалих спроб ув'язки цього жесту із державними символами України, подальше відповідне застосування пальців за тим самим утілітарним та гендерно незбалансованим призначенням склад частини 1 статті 338 Кримінального кодексу України, зокрема якщо таке робити публічно, а також чи буде склад злочину в публічному застосуванні такого жесту й без того самого утілітарного призначення та без бажання взяти участь у флешмобі, просто як лайка?

4. Чи змінить гіпотетичну кваліфікацію за частиною 1 статті 338 Кримінального кодексу України ситуація демонстрації військовослужбовцями Збройних Сил України вказаного обсценного жесту в бік ворога з метою висловлення свого ставлення до загарбників та їх деморалізації?

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Екскурс в історію жестів

Ну й нагадаю, що історичний анекдот про середній палець англійських лучників у битві при Азенкурі є скоріше анекдотом. Ні, вони його там звісно показували французам, але не вигадали. Бо "факи" тикали ще стародавні греки.

А ось прямий китайський аналог суто європейського "факу" – це кукіш, який на землі України колись занесли вгадайте хто. При цьому підстави такої різниці суто фізіологічні; погугліть, що там із цим у китайців, чому вони до середнього пальця не дотягують.

Тому все ж ставлю у виборі обсценних жестів на середній палець. Бо він не лише європейський, але ще й гендерно збалансований. Ну а з тризубом, якщо серйозно, усе зрозуміло – жест Чорновола, звісно, найкращий.

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