Жодного з 5 кораблів від Шойгу немає: Плетенчук оцінив стан флоту Росії
ВМС України має одне з головних завдань – знищити морські платформи Росії, з яких запускається балістика та крилаті ракети. Це дозволить повернути контроль над Чорним морем. Тим часом російських кораблів в акваторії вже майже не залишилося.
Речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук повідомив 24 Каналу, що для Чорноморського флоту було заплановано збудувати п'ять кораблів. Росіяни будують свої кораблі у Зеленодольську, що в Татарстані, і звідти внутрішніми водами через Волго-Донський канал спускають в Азовське море.
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Повернулись у 90-ті
Активне будівництво кораблів розпочалося після 2014 року, коли росіяни залишилися без українських двигунів для фрегатів так званої "адміралтейської" серії.
Ці газотурбінні установки робили якраз в Миколаєві на заводі "Зоря". І росіяни залишилися без цих унікальних двигунів, хоча й намагалися відтворити їх виробництво. На п'ятий рік вторгнення в Україну вони відзвітували, що нарешті навчилися їх робити, але чомусь досі не роблять,
– сказав Плетенчук.
Він зауважив, що росіяни повернулися до проєкту МРК (малі ракетні кораблі – 24 Канал), який був розроблений у 90-ті.
Це менший корабель, який має зону "річка-море". Він призначений для охорони територіальних вод. Можна сказати, це сторожовий корабель, але з крилатими ракетами на борту, адже він може виконувати завдання з обстрілу територій на досить великі відстані,
– підкреслив речник Сил оборони Півдня.
Усього для Чорного моря планово будувалися п'ять кораблів серії МРК.
А кораблів немає
Коли міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу приїжджав у Крим і розповідав про три кораблі, які планують спускати, йшлося якраз про три кораблі з цих п'яти МРК.
Перший з них не склався як корабель – це "Циклон". Другим був "Амур", який тиждень тому вийшов з Новоросійська і взагалі Чорного моря. Третій був "Аскольд", який знищено в Керчі. Четвертий – "Туча" – так само вночі тихенько виведений. А п'ятий – "Тайфун" – зараз у Зеленодольську, де його добудовують. Отакий розклад,
– підсумував Дмитро Плетенчук.
Знищення російських кораблів: що відомо
- 13 квітня 2022 року українські протикорабельні ракети вразили чи не найдорожчий флагман Чорноморського флоту Росії – ракетний крейсер "Москва", вартість якого становила близько 750 мільйонів доларів. Його вдалося потопити за допомогою української протикорабельної ракети "Нептун". Знищення "Москви" майже на 25% знизило кількість залпу ракет росіян у Чорному морі.
- У листопаді 2023 року ВМС України вразили завод "Залив" у Керчі, на якому базувався один із найсучасніших ракетоносіїв Росії "Каракурт". Цей корабель пішов на дно слідом за "Москвою". Також на заводі був пошкоджений корабель "Аскольд", який росіяни підняли з води для подальшого відновлення. Втім, наразі окупанти навіть не намагаються відновити пошкоджене судно.
- 5 березня 2024 року українські дрони Magura V5 успішно вразили російський корабель "Сергій Котов", пошкодивши корму, а також правий та лівий борти. Вартість такого корабля становила 65 мільйонів доларів.