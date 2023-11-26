Ховають свої кораблі: "Атеш" показав флот росіян у Севастополі

Українські партизани продовжують працювати на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Представники руху "Атеш" показали кораблі, які росіяни ховають у Криму.

Зокрема, цей флот розміщений на Карантинній бухті в анексованому Росією місті. У "Атеші" наголосили, що вже передали інформацію про російські судна у надійні руки.

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"Атеш" показав судна росіян біля Севастополя

Партизани зазначили, що військові кораблі росіян є однією з пріоритетних цілей руху опору. Саме тому їхні агенти ведуть безперервний моніторинг морського простору біля берегів Криму.

Ми ретельно спостерігаємо за типами суден та маршрутами їхнього прямування. Агенти активно збирають та передають інформацію у потрібні руки, спрямовуючи всі зусилля на якнайшвидше звільнення півострова від росіян,

– сказали у "Атеші".

Останнім об'єктом спостереження партизанів стала захоплена Карантинна бухта в анексованому Севастополі. Там окупанти продовжують розміщувати свої судна.

"Атеш" показав судна, які розмістили росіяни на Карантинній бухті / Фото з телеграм-каналу "Атеш"

У русі опору підкреслили, що окупанти продовжують використовувати Крим для своїх злочинних дій та логістичних потреб. Однак, за словами партизанів, вони не дозволять цьому довго продовжуватися і докладуть всіх зусиль для якнайшвидшого звільнення півострова від Росії.

Партизани продовжують працювати у Криму