Розширюється географія конфлікту: навіщо Росія привела у бойову готовність Тихоокеанський флот

В Росії раптово вирішили провести 14 квітня перевірку Тихоокеанського флоту. Вони розповідають, що хочуть відпрацювати дії з відбиття висадки умовного противника на південні Курильські острови та Сахалін.

Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. За його словами, у такий спосіб Росія намагається підіграти Китаю. Зараз це звичайний демонстративний крок.

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Навіщо Росія це зробила

Як зауважив Вігірінський, в Росії розуміють, що можливість конфлікту між Китаєм та США за Тайвань є високою. Якраз нещодавно Пекін завершив відповідні військові навчання, де відпрацьовували висадку десанту. Це була відповідь на візит президентки Тайваню Цай Інвень до США.

Росія демонструє, що усвідомлює ризики у Азійсько-тихоокеанському регіоні. Там формується блок продемократичного типу управління та прокитайська коаліція. Росія заявляє, що готова (у питаннях Тайваню – 24 Канал) стати на бік Китаю,

– розповів Вігірінський.

Вігірінський пояснив, навіщо Росія почала перевіряти Тихоокеанський флот: дивіться відео

Паралельно Росія нагнітає, що в разі якогось загострення з Тайванем Японія також може спробувати повернути південні Курильські острови. Загалом це все призводить до того, що географія потенційних конфліктів розширюється.

Не лише в Україні, але поступово в тренувальних та навчальних цілях розширюється на Азіатсько-тихоокеанський регіон. Там можливе протистояння США та Китаю, КНДР та Південної Кореї. А тепер Росії та Японії. Загалом це – демонстративний крок в напрямку підтримки відносин Росії та Китаю в тій частині, що "ми є партнерами, які здатні прийти на допомогу один одному",

– розповів Вігірінський.

Росія почала перевіряти Тихоокеанський флот: коротко