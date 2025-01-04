Довелося скасувати зустрічі: президентка Єврокомісії захворіла на тяжку форму пневмонії
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн захворіла на тяжку форму пневмонії. Відомо, що вона скасувала всі зустрічі, які були заплановані на найближчі дні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.
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Фон дер Ляєн захворіла на тяжку форму пневмонії
Хворобу Урсули фон дер Ляєн підтвердив у п'ятницю, 3 січня, речник Єврокомісії Стефан де Кеєрсмакер. За його словами, вона не буде присутня на заході з нагоди початку головування Польщі в ЄС.
Президентка скасувала заходи на перші два тижні січня. Вона захворіла на тяжку форму пневмонії,
– зазначив речник Єврокомісії.
Він вказав, що серед скасованих зустрічей – промова в Лісабоні та запланована поїздка до Гданська з нагоди початку польського головування в Раді ЄС, яка відбудеться пізніше.
Нагадаємо, що Польща 1 січня прийняла від Угорщини ротаційне головування в Раді ЄС. Відтак, країна розпочала своє головування у Раді Європейського Союзу, яке триватиме до 30 червня 2025 року. За цей час Варшава зосередиться на питанні зміцнення європейської безпеки на тлі геополітичних конфліктів.