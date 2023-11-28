Фонд доньки Путіна придбав частку компанії найбільшого виробника БпЛА в Росії, – ЗМІ

Фонд "Іннопрактика", який очолює донька Путіна Катєріна Тихонова, придбав частку у групи компаній "Геоскан". Вона є найбільшим виробником безпілотників у Росії.

Про це пише видання NV. Раніше російський диктатор відмовлявся говорити про бізнеси та загалом діяльність своєї доньки "в межах безпеки", інформує 24 Канал.

Дивіться також Усі гроші Путін хоче витратити на війну, – Гудков про рекордний військовий бюджет Росії

Діяльність "Геоскану"

Зазначається, що група компаній "Геоскан" виробляє цивільні авіаційні безпілотники. Також програмне забезпечення для фотограмметричної обробки даних. На початку червня 2023 року Україна наклала санкції на дану структуру, оскільки "її продукція інтегрована у ланцюг виробництва товарів військового та/або подвійного призначення".

Раніше очільник уряду Башкирії Андрій Назаров анонсував створення на потужностях "Геоскан-Уфа" БпЛА для війни в Україні. Саме це стало приводом для санкцій.

У червні 2022 року генеральний директор Алєксєй Семенов продав 40% компанії директору "Урал-Трейдінг". Вона начебто належить невідомому 67-річному Халіту Заріпову. Повідомляється, що компанія займається багатьма видами діяльності: від оцінки нерухомості до торгівлі пивом та м'ясом. При цьому виробництва БпЛА у її профілі начебто немає.

Що відомо про діяльність доньки Путіна: основне про Тихонову