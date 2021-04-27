Фондам Навального заборонили користуватися банками та ЗМІ: нове звернення опозиціонера

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Міський суд Москви заборонив Фондам опозиціонера Олексія Навального користуватися ЗМІ й розміщувати матеріали в мережі. Водночас їм не дозволятимуть брати участь у виборах й референдумах, а також користуватися банківськими вкладами.

Джерело:

Интерфакс

Відповідне рішення оскаржуватиме захист Навального. Водночас повний перелік заборон не оприлюднили, оскільки справу фондів опозиціонера розглядали в закритому режимі.

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У пресслужбі суду уточнили, що заходи прийняли за позовом прокуратури про "заборону діяльності організацій за екстремізм". У випадку рішення суду щодо користування Фондом боротьби з корупцією та Фондом захисту прав громадян (ФБК і ФЗПГ) банківськими вкладами є винятки щодо:

  • проведення розрахунків, пов'язаних з господарською діяльністю організацій,
  • відшкодування заподіяних їхніми діями шкоди;
  • сплата податків, зборів або штрафів;
  • розрахунки за трудовими договорами.
Важливо. У Росії через рішення прокуратури Москви припинили працювати штаби Олексія Навального. Їх намагаються визнати екстремістськими організаціями.

Навальний опублікував нове звернення

Також 27 квітня Олексій Навальний в інстаграмі опублікував новий допис, де звернув увагу на те, що за останні 12 місяців йому довелося багато спілкуватися з лікарями.

"Спочатку лікарі врятували мене, вмираючого від отруєння хімічною зброєю в літаку. Потім врятували вдруге, ризикуючи кар'єрами, пояснивши моїй дружині і всім, що мене треба негайно відвозити з омської лікарні, де їх злі колеги прикінчать мене за наказом Кремля", – написав Навальний.

Він розповів, що значна кількість лікарів намагалися домогтися нормального лікування для нього у колонії попри ризик арешту.

Що відомо про стан здоров'я Навального

  • 31 березня російський опозиціонер оголосив голодування на знак протесту. Навальний вимагав допустити до нього в колонію лікаря у зв'язку з погіршення стану здоров'я.
  • Згодом лікарка Навального повідомила, що його стан критичний і попередила, що засудженому політику може загрожувати зупинка серця.
  • Федеральна служба виконання покарань таки повідомила, що опозиціонера переводять з колонії у стаціонар обласної лікарні для засуджених.