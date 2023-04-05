Ядерна зброя в Білорусі – не шантаж: для чого Лукашенко знову їде до Путіна
Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко планує чергову зі своїх вже регулярних поїзок у Москву. Він відбудеться після того, як у Білорусь прилітав головний розвідник Росії Сєргєй Наришкін.
Ключовими темами розмови з Путіним мають стати подальший перебіг війни та розміщення ядерних ракет у Білорусі. Про це в ефірі 24 Каналу розповіла білоруська журналістка, головна редакторка сайту "Хартія'97" Наталія Радіна.
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Ядерна зброя в Білорусі – не просто шантаж
Співрозмовниця відзначає, що в Білорусі вже триває активна підготовка до розміщення таких ракет, а в Росії проходять навчання розрахунки для ракетних комплексі "Іскандер".
Також ми знаємо, що навчання проходять льотчики для літаків, які також можуть нести ядерні ракети. Тому я думаю, що головна тема переговорів Путіна й Лукашенка стосуватиметься цієї ядерної зброї,
– переконана Наталія Радіна.
Вона переконана, що до цієї теми потрібно ставитися доволі серйозно. Мовляв, це не лише шантаж, тож світу потрібно бути готовим і вдаватися до кроків на випередження, щоб не дозволити Путіну розмістити ядерні ракети в Білорусі.
Для чого Лукашенко їде до Путіна: дивіться відео
Безглузда зустріч Лукашенка з Наришкіним
Журналістка також переконана, що нині Білорусь повністю залежна від Кремля й про жодну автономію не мовиться. Візит глави служби зовнішньої розвідки Наришкіна лише підтверджує, що білоруські спецслужби практично що спільні з російськими.
Посилився вплив російських спецслужб на Білорусь. Загалом вони завжди дуже активно співпрацювали – увесь час правління режиму Лукашенка. Та зараз ми бачимо, що відбулося повне підпорядкування білоруських спецслужб російським,
– заявила Наталія Радіна.
Вона вважає, що зустріч Лукашенка з Наришкіним була "доволі безглуздою". Мовляв, її учасники несли абсолютну маячню про пошук шпигунів, "релігійні війни в Україні", "бажання Польщі розділити Україну" та інші.
Останні новини з Білорусі
- Російський диктатор Владімір Путін заявив, що планує розмістити в Білорусі свою ядерну зброю. Багато експертів певні, що з Алєксандром Лукашенком цього не погоджували – його просто поставили перед фактом.
- Водночас аналітики ISW певні, що самопроголошений президент Білорусі був би радий і зовсім спекатися російських військ. Він намагається переконати населення й самого себе, буцімто росіяни ще не окупували Білорусь.