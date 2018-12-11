Фонсека може встановити унікальне досягнення з "Шахтарем"
Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека заявив, що якщо його команді вдасться пробитися у плей-офф – це буде фантастичне досягнення, оскільки клуб ще ніколи двічі поспіль не виходив в 1/8 фіналу.
Про це португальський керманич "гірників" заявив на передматчевій прес-конференції.
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"Шахтарю" ніколи не вдавалося двічі поспіль виходити в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Ми втратили багато ключових гравців, які відмінно себе показали в минулому сезоні. Ми оновили нашу команду, прийшло багато молодих хлопців. У них було мало часу на адаптацію. Тим не менш, якщо нам вдасться, це буде фантастичним досягненням для клубу,
– цитує Фонсеку офіційний сайт УЄФА.
Як відомо, минулого сезону "Шахтар" подолав групу, в якій грав проти "Манчестер Сіті", "Наполі" та "Феєноорда". В 1/8 підопічні Фонсеки за сумою двох матчів вилетіли від італійської "Роми".
Нагадаємо, що через воєнний стан, який був запроваджений у Харківській області, в УЄФА змінили місце проведення матчу "Шахтар" – "Ліон" у Лізі чемпіонів. Гра відбудеться 12 грудня у Києві на НСК "Олімпійський".
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