Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу

Відомий американський режисер, творець фантастичної саги "Зоряні війни" Джордж Лукас став найбагатшою знаменитістю 2017 року за версією журналу Forbes.

Як йдеться на сайті видання, статки Джорджа Лукаса оцінюють в 5,5 мільярда доларів. Вершину рейтингу режисерові принесла угода з Disney, яка купила у нього права на фільм і студію LucasFilm.

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На другому місці опинився ще один представник Голлівуду – режисер, сценарист і продюсер Стівен Спілберг. Його стан був оцінений в 3,6 мільярда доларів.

Третє місце зайняла телеведуча і засновниця власної телекомпанії OWN (The Oprah Winfrey Network) Опра Уїнфрі з капіталом 2,8 мільярда доларів.

Також в топ-10 найбагатших знаменитостей увійшли репери Шон Комбс, Jay-Z і Dr. Dre, зірка гольфу Тайгер Вудс і письменник Джеймс Паттерсон.

Відзначається, що в цьому році загальна сума капіталу десяти учасників рейтингу становить 18 мільярдів доларів, що на 7,8% більше, ніж у минулому році.