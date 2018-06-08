Forbes опублікував рейтинг найбільш оплачуваних спортсменів світу

Журнал Forbes опублікував традиційний рейтинг спортсменів, які найбільше заробили у 2017 році. Загалом перша сотня заробила 3,8 мільярда доларів. Спортсмени представляють 23 країни, а 65 з них – грають у баскетбол. Найбільше ж у топ-100 – баскетболістів – 40 гравців.

Флойд Майвезер, бокс. 285 мільйонів доларів

За даними видання, найбільш оплачуваним спортсменом минулого року став американський боксер Флойд Майвезер-молодший. У 2017 році він провів лише один поєдинок – так званий "грошовий бій" проти чемпіона зі змішаних єдиноборств ірландця Конора Мак-Грегора. Американець отримав 275 мільйонів доларів призових.

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Ще 10 мільйонів доларів боксеру принесли спонсорські контракти.

Варто долати, що це вчетверте за останні сім років американець очолює рейтинг спортсменів. Які заробили найбільше у році. За своїми доходами він наближається до позначки в 1 мільярд доларів.

Ліонель Мессі, футбол. 111 мільйонів доларів

Другим у списку є футболіст "Барселони" Ліонель Мессі. Аргентинець піднявся на другу позицію завдяки новому 5-річному контракту з іспанським клубом, завдяки якому він зароблятиме понад 80 мільйонів доларів на рік (разом з бонусами). Це зробило гравця найбільш високооплачуваним футболістом у світі. Також в нього чимало спонсорських контрактів. Окрім того, у 2020 році у китайському місті Наньцзін має відкритися тематичний парк Messi Experience Park.

Кріштіану Роналду, футбол. 108 мільйонів доларів

Дещо менше за 2017 рік заробив португалець Кріштіану Роналду. При цьому футболіст має меншу зарплату у іспанському "Реалі" – близько 50 мільйонів доларів, аніж Мессі, однак значно більше заробляє на спонсорських контрактах та власному бізнесі торгової марки CR7, та готелів та ресторанів.

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При цьому Роналду залишається найбільш популярним спортсменом у світі з 322 мільйонами підписників у всьому світі.

Конор Мак-Грегор, змішані єдиноборства. 99 мільйонів доларів

Попри те, що ірландець провів значно більше боїв, аніж Флойд Майвезер, поразка в очному бою не дала йому змоги заробити понад 100 мільйонів доларів. Проте йому чимало принесли спонсори, яких виявилося доволі багато.

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Неймар, футбол. 90 мільйонів доларів

Замикає топ-5 ще один футболіст. Це бразилець Неймар, який влітку 2017 року перейшов з "Барселони" у французький ПСЖ за рекордні 222 мільйона євро. Згідно контракту, за 5 років (до 2022 року) у Парижі гравець заробить 350 мільйонів доларів. Решта його доходу – спонсорські контракти.

Також у переліку баскетболіст Леброн Джеймс (85,5 мільйона доларів), тенісист Роджер Федерер (77,2 мільйона доларів), баскетболіст Стефен Каррі (76,9 мільйона доларів) та два гравці в американський футбол – Метт Райян (67,3 мільйона доларів) та Метью Стаффорд (59,5 мільйона доларів).

Топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменів світу

Найбільш оплачуваним пілотом Формули-1 є Льюіс Хемілтон (51 мільйона доларів, 12 місце), у гольфі лідерство й надалі утримує Тайгер Вудс (43,3 мільйона доларів, 16 місце). Легкоатлет Усейн Болт – на 45 місці з 31 мільйоном доларів заробітку. Останній у рейтингу топ-100 – баскетболіст Ніколя Батюм з доходом у 22,9 мільйона доларів. Українців у переліку немає.

Варто зазначити, що більшість у списку – спортсмени, які виступають у американських лігах – НБА, НФЛ та МЛБ. При цьому у переліку немає жодного хокеїста.

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