16:14
8 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
26°C 10°C
  • субота
    27°C 16°C
  • неділя
    25°C 15°C
  • понеділок
    28°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Приховані таланти Шойгу. Телефон ганьби
Вєсті Кремля
23:13, 7 червня
Вєсті.UA. Скупий Порошенко. Аваков поверне Донбас
Вєсті.UA
21:22, 7 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, 6 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Forbes опублікував рейтинг найбільш оплачуваних спортсменів світу

201 Читать новость на русском
Флойд Майвезер заробив за один бій 275 мільйонів доларів
Флойд Майвезер заробив за один бій 275 мільйонів доларів

Журнал Forbes опублікував традиційний рейтинг спортсменів, які найбільше заробили у 2017 році. Загалом перша сотня заробила 3,8 мільярда доларів. Спортсмени представляють 23 країни, а 65 з них – грають у баскетбол. Найбільше ж у топ-100 – баскетболістів – 40 гравців.

Флойд Майвезер, бокс. 285 мільйонів доларів

За даними видання, найбільш оплачуваним спортсменом минулого року став американський боксер Флойд Майвезер-молодший. У 2017 році він провів лише один поєдинок – так званий "грошовий бій" проти чемпіона зі змішаних єдиноборств ірландця Конора Мак-Грегора. Американець отримав 275 мільйонів доларів призових.

Читайте також: Український боксер захищатиме титул чемпіона світу у Києві на вертолітному майданчику

Ще 10 мільйонів доларів боксеру принесли спонсорські контракти.

Варто долати, що це вчетверте за останні сім років американець очолює рейтинг спортсменів. Які заробили найбільше у році. За своїми доходами він наближається до позначки в 1 мільярд доларів.

Ліонель Мессі, футбол. 111 мільйонів доларів

Другим у списку є футболіст "Барселони" Ліонель Мессі. Аргентинець піднявся на другу позицію завдяки новому 5-річному контракту з іспанським клубом, завдяки якому він зароблятиме понад 80 мільйонів доларів на рік (разом з бонусами). Це зробило гравця найбільш високооплачуваним футболістом у світі. Також в нього чимало спонсорських контрактів. Окрім того, у 2020 році у китайському місті Наньцзін має відкритися тематичний парк Messi Experience Park.

Кріштіану Роналду, футбол. 108 мільйонів доларів

Дещо менше за 2017 рік заробив португалець Кріштіану Роналду. При цьому футболіст має меншу зарплату у іспанському "Реалі" – близько 50 мільйонів доларів, аніж Мессі, однак значно більше заробляє на спонсорських контрактах та власному бізнесі торгової марки CR7, та готелів та ресторанів.

Читайте також: Олександр Зінченко може перейти у новий клуб

При цьому Роналду залишається найбільш популярним спортсменом у світі з 322 мільйонами підписників у всьому світі.

Конор Мак-Грегор, змішані єдиноборства. 99 мільйонів доларів

Попри те, що ірландець провів значно більше боїв, аніж Флойд Майвезер, поразка в очному бою не дала йому змоги заробити понад 100 мільйонів доларів. Проте йому чимало принесли спонсори, яких виявилося доволі багато.

Читайте також: Арнольд Шварценеггер зробив сюрприз Ломаченку: опублікували відео

Неймар, футбол. 90 мільйонів доларів

Замикає топ-5 ще один футболіст. Це бразилець Неймар, який влітку 2017 року перейшов з "Барселони" у французький ПСЖ за рекордні 222 мільйона євро. Згідно контракту, за 5 років (до 2022 року) у Парижі гравець заробить 350 мільйонів доларів. Решта його доходу – спонсорські контракти.

Також у переліку баскетболіст Леброн Джеймс (85,5 мільйона доларів), тенісист Роджер Федерер (77,2 мільйона доларів), баскетболіст Стефен Каррі (76,9 мільйона доларів) та два гравці в американський футбол – Метт Райян (67,3 мільйона доларів) та Метью Стаффорд (59,5 мільйона доларів).

Топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменів світу

Найбільш оплачуваним пілотом Формули-1 є Льюіс Хемілтон (51 мільйона доларів, 12 місце), у гольфі лідерство й надалі утримує Тайгер Вудс (43,3 мільйона доларів, 16 місце). Легкоатлет Усейн Болт – на 45 місці з 31 мільйоном доларів заробітку. Останній у рейтингу топ-100 – баскетболіст Ніколя Батюм з доходом у 22,9 мільйона доларів. Українців у переліку немає.

Варто зазначити, що більшість у списку – спортсмени, які виступають у американських лігах – НБА, НФЛ та МЛБ. При цьому у переліку немає жодного хокеїста.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

Теги: Forbes Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому звільнили Данилюка і які це матиме наслідки
сьогодні, 16:01 Чому звільнили Данилюка і які це матиме наслідки
Христина Бердинських 70
Україна і рак: як допомогти мільйону онкохворих?
сьогодні, 15:01 Україна і рак: як допомогти мільйону онкохворих?
Наталія Лебідь 918
Почему нужно выполнять требования МВФ
сьогодні, 14:01 Почему нужно выполнять требования МВФ
Сергій Фурса 243
Антін Мухарський: українцям треба не впадати в ейфорію і не зневірятись
сьогодні, 13:01 Антін Мухарський: українцям треба не впадати в ейфорію і не зневірятись
Катерина Петренко 649
"Виборча" гра почалась, і почалася не з того, що корисно Україні
сьогодні, 12:00 "Виборча" гра почалась, і почалася не з того, що корисно Україні
Андрій Вігірінський 729
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук