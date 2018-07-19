Forbes опублікував рейтинг найдорожчих клубів світу
Журнал Forbes представив оновлений рейтинг найдорожчих спортивних клубів світу. Перше місце займає клуб зі США, а в топ-10 найшлося місце лише трьом європейським представникам.
Так, на першому місці у рейтингу опинився клуб з американського футболу "Даллас Ковбойс" (Dallas Cowboys). Журнал оцінив вартість клубу в 4,8 мільярда доларів.
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На другій та третій позиції розмістилися два клуби з Європи – "Манчестер Юнайтед" (4,12 мільярда доларів) та мадридський "Реал" (4,09 мільярда доларів).
Окрім них, ще одним клубом не зі США в топ-10 є іспанська "Барселона" – 4-те місце та 4,06 мільярда доларів.
Решта учасників – клуби, які представляють баскетбол чи американський футбол. Загалом рейтинг топ-10 виглядає наступним чином:
|1
|Dallas Cowboys (NFL)
|4,8 мільярда доларів
|2
|Manchester United
|4,12 мільярда доларів
|3
|Real Madrid
|4,09 мільярда доларів
|4
|Barcelona
|4,06 мільярда доларів
|5
|New York Yankees (NFL)
|4 мільярда доларів
|6
|New England Patriots (NFL)
|3,7 мільярда доларів
|7
|New York Knicks (NBA)
|3,6 мільярда доларів
|8
|Los Angeles Lakers (NBA)
|3,3 мільярда доларів
|8
|New York Giants (NFL)
|3,3 мільярда доларів
|10
|Golden State Warriors (NBA)
|3,1 мільярда доларів
|10
|Washington Redskins (NFL)
|3,1 мільярда доларів
Якщо брати лише футбольні клуби, то загалом топ-10 буде виглядати наступним чином:
|Клуб
|Чемпіонат
|Поточна вартість (мільярдів доларів)
|Приріст вартості у відсотках за рік
|1
|Manchester United
|Barclays Premier League
|4,123
|12
|2
|Real Madrid
|Liga BBVA
|4,088
|14
|3
|Barcelona
|Liga BBVA
|4,064
|12
|4
|Bayern Munich
|German Bundesliga
|3,063
|13
|5
|Manchester City
|Barclays Premier League
|2,474
|19
|6
|Arsenal
|Barclays Premier League
|2,238
|16
|7
|Chelsea
|Barclays Premier League
|2,062
|12
|8
|Liverpool
|Barclays Premier League
|1,944
|30
|9
|Juventus
|Serie A TIM
|1,472
|17
|10
|Tottenham Hotspur
|Barclays Premier League
|1,237
|17