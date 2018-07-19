Forbes опублікував рейтинг найдорожчих клубів світу

Журнал Forbes представив оновлений рейтинг найдорожчих спортивних клубів світу. Перше місце займає клуб зі США, а в топ-10 найшлося місце лише трьом європейським представникам.

Так, на першому місці у рейтингу опинився клуб з американського футболу "Даллас Ковбойс" (Dallas Cowboys). Журнал оцінив вартість клубу в 4,8 мільярда доларів.

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На другій та третій позиції розмістилися два клуби з Європи – "Манчестер Юнайтед" (4,12 мільярда доларів) та мадридський "Реал" (4,09 мільярда доларів).

Окрім них, ще одним клубом не зі США в топ-10 є іспанська "Барселона" – 4-те місце та 4,06 мільярда доларів.

Решта учасників – клуби, які представляють баскетбол чи американський футбол. Загалом рейтинг топ-10 виглядає наступним чином:

1 Dallas Cowboys (NFL) 4,8 мільярда доларів 2 Manchester United 4,12 мільярда доларів 3 Real Madrid 4,09 мільярда доларів 4 Barcelona 4,06 мільярда доларів 5 New York Yankees (NFL) 4 мільярда доларів 6 New England Patriots (NFL) 3,7 мільярда доларів 7 New York Knicks (NBA) 3,6 мільярда доларів 8 Los Angeles Lakers (NBA) 3,3 мільярда доларів 8 New York Giants (NFL) 3,3 мільярда доларів 10 Golden State Warriors (NBA) 3,1 мільярда доларів 10 Washington Redskins (NFL) 3,1 мільярда доларів

Якщо брати лише футбольні клуби, то загалом топ-10 буде виглядати наступним чином: