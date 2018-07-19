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Forbes опублікував рейтинг найдорожчих клубів світу

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Манчестер Юнайтед зумів зайняти лише друге місце у рейтингу
Манчестер Юнайтед зумів зайняти лише друге місце у рейтингу

Журнал Forbes представив оновлений рейтинг найдорожчих спортивних клубів світу. Перше місце займає клуб зі США, а в топ-10 найшлося місце лише трьом європейським представникам.

Так, на першому місці у рейтингу опинився клуб з американського футболу "Даллас Ковбойс" (Dallas Cowboys). Журнал оцінив вартість клубу в 4,8 мільярда доларів.

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На другій та третій позиції розмістилися два клуби з Європи – "Манчестер Юнайтед" (4,12 мільярда доларів) та мадридський "Реал" (4,09 мільярда доларів). 

Окрім них, ще одним клубом не зі США в топ-10 є іспанська "Барселона" – 4-те місце та 4,06 мільярда доларів.

Решта учасників – клуби, які представляють баскетбол чи американський футбол. Загалом рейтинг топ-10 виглядає наступним чином:

1 Dallas Cowboys (NFL) 4,8 мільярда доларів
2 Manchester United 4,12 мільярда доларів
3 Real Madrid 4,09 мільярда доларів
4 Barcelona 4,06 мільярда доларів
5 New York Yankees (NFL) 4 мільярда доларів
6 New England Patriots (NFL) 3,7 мільярда доларів
7 New York Knicks (NBA) 3,6 мільярда доларів
8 Los Angeles Lakers (NBA) 3,3 мільярда доларів
8 New York Giants (NFL) 3,3 мільярда доларів
10 Golden State Warriors (NBA) 3,1 мільярда доларів
10 Washington Redskins (NFL) 3,1 мільярда доларів

Якщо брати лише футбольні клуби, то загалом топ-10 буде виглядати наступним чином:

  Клуб Чемпіонат Поточна вартість (мільярдів доларів) Приріст вартості у відсотках за рік
1 Manchester United Barclays Premier League 4,123 12
2 Real Madrid Liga BBVA 4,088 14
3 Barcelona Liga BBVA 4,064 12
4 Bayern Munich German Bundesliga 3,063 13
5 Manchester City Barclays Premier League 2,474 19
6 Arsenal Barclays Premier League 2,238 16
7 Chelsea Barclays Premier League 2,062 12
8 Liverpool Barclays Premier League 1,944 30
9 Juventus Serie A TIM 1,472 17
10 Tottenham Hotspur Barclays Premier League 1,237 17

 

Теги: Новини спорту Рейтинги Forbes
Джерело: 24 Канал
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