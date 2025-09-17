Наразі вину працівників встановлюють правоохоронці. 24 Канал розповідає, що відомо про цей інцидент наразі.

Як відреагували зоозахисники?

Зоозахисники ГО "Центр захисту тварин" кажуть, до керуюча магазином разом з іншими працівниками задушила кота. Тваринка приходила до магазину, де її підгодовували відвідувачі.

"Упевнені, таким злочинам не місце в українському суспільстві. Безхатнім тваринам слід допомагати якомога більше. Особливо в складні часи, як нині. Тож від історій про таку жорстокість опускаються руки", – наголосили в організації UAnimals, зазначивши, що кота задушила керуюча та сортувальниця светром.

Після звернення ГО "Центр захисту тварин" до правоохоронців розпочалося розслідування. У прокуратурі та поліції розповіли, що відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне жорстоке поводження з тваринами.

Попередньо, встановлено причетність працівників супермаркету до інциденту. Поліції доручили провести роз'яснювальну роботу щодо цього.

Що кажуть у "Форі"?

На інцидент відреагували у мережі супермаркетів "Фора". Кажуть, що дізналися про інцидент у соцмережах та зі звернень на гарячу лінію.

Керівництво заявило, що здійснило внутрішню перевірку та "вжило можливих заходів у межах своїх повноважень", звільнивши ймовірну винуватицю.

Ми щиро розуміємо та розділяємо бажання суспільства отримати чіткі відповіді та справедливу реакцію. Проте ми зобов'язані діяти виключно в межах закону, адже не маємо повноважень самостійно встановлювати вину чи висувати звинувачення. Нам відомо, що за цим фактом подано заяву до поліції. Тож остаточну правову оцінку інциденту та подальше з'ясування обставин, зокрема щодо можливої причетності інших осіб, можуть надати лише компетентні державні органи. Ми відкриті до співпраці й надамо всю необхідну інформацію для розслідування,

– сказали у "Форі".

Що пишуть у соцмережах?

У мережі люди обурюються жорстоким поводження із твариною в ірпінському магазині. Вони вимагають розслідувати цю справу та покарати винуватців.

Зазначається, що задушений кіт пережив окупацію міста у 2022 році.

Шок. Тим паче, що саме "Фора" та "Сільпо" – це ці магазини, які підтримали власників тварин та дозволили заходити в магазин разом з улюбленцем,

– написала користувачка під дописом UAnimals.

Інша ж під дописом ГО "Центр захисту тварин" зауважила, що в Ірпені "дуже часті прояви жорстокого поводження з тваринами".

