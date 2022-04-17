Формальної пропозиції не було, – Умланд про "образу" Штайнмаєра через відхилення візиту до Києва
У Німеччині було багато думок з приводу відхилення візиту Франка-Вальтера Штайнмаєра в Україну. Однак формального запрошення для нього з боку Києва й не було.
Про це заявив аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд в ефірі 24 каналу.
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За його словами, координація та підготовка цього візиту була не дуже зрозумілою. Як зазначив сам Штайнмаєр, польський президент Анджей Дуда пропонував йому спільну поїздку в Україну, щоб "дати сильний сигнал європейської солідарності".
Тобто такого формального запрошення, власне кажучи, не було з Києва для Штайнмаєра і потім була відмова його включення у цю східноєвропейську делегацію у Київ. Штайнмаєр, мабуть, образився.
Варто зауважити, що за словами Володимира Зеленського, він не отримував від президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра жодних офіційних запитів на візит.
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