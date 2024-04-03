Щоб захистити від Трампа: Politico пише, що формат "Рамштайн" може перейти під контроль НАТО

Наразі контакту групу з оборони України – формат "Рамштайн" – очолюють США. Але невдовзі цим може зайнятися НАТО.

Як зазначають журналісти, цих змін можуть внести на випадок перемоги Дональда Трампа у президентських перегонах. У виданні посилаються на трьох чиновників з Європи та одного зі США.

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Захист від Трампа

Журналісти поспілкувалися з чиновниками напередодні зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі, яка відбудеться 3 – 4 квітня. Під час неї планують обговорювати, щоб формат "Рамштайну" поступово переходив під контроль Альянсу.

Як уточнило одне з джерел Politico, мета – завершити відповідний процес на саміті лідерів НАТО, який у липні відбудеться у Вашингтоні. За словами чиновника з Європи, відповідний крок дасть можливість іншим країнам-членам НАТО більше впливати на процес роботи "Рамштайну", якщо переоберуть Дональда Трампа.

Американський чиновник зазначив, що ведуться на "дуже високому рівні" дискусії щодо переходу відповідної групи під контроль НАТО. Мета – формалізувати підтримку України як з боку Європи, так і Альянсу. Це дозволить зробити "більш довговічною" контактну групу.

"Передача цього проєкту під управління НАТО ізолює його від президентства Трампа або навіть від США, які можуть відволіктися на Китай і не зможуть продовжувати його або не зможуть налагодити власне фінансування", – наголосив Джим Таунсенд, колишній співробітник Пентагону та НАТО.

Підсумки попередньої зустрічі у форматі "Рамштайн"

19 березня міністр оборони України Рустем Умєров підбив підсумки 20-го засідання у форматі "Рамштайн". Він зазначив, що союзники нададуть нам боєприпаси, а також ракети для ППО. Але це ще не все.

Боєприпаси – те, чого критично потребують наші воїни. Вони будуть! Це була головна тема засідання. Партнери заявили про пакети допомоги, в які входять артилерійські снаряди 155 міліметрів, 152 міліметри, 105 міліметрів та інші. Вдячні партнерам за те, що по всьому світу шукають та знаходять боєприпаси, які так необхідні для відсічі агресора,

– написав глава Міноборони.

Як зазначив Рустем Умєров, партнери нададуть нам ППО задля захисту наших міст, наших воїнів від російської авіації, яка скидає на наші позиції КАБи. Також буде більше ракет для систем протиповітряної оборони.

Міністр оборони додав, що наше небо мають також допомогти закрити F-16. І що наша держава активно працює з усіма залученими партнерами. Мовиться про США, Данію, Бельгію, Нідерланди, Румунію та іншими. Все для того, щоб Київ отримав літаки якомога швидше.