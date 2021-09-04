Формат зараз опрацьовуємо, – Кулеба про залучення США до врегулювання на Донбасі

Дмитро Кулеба вкотре наголосив на важливості долучити США до врегулювання ситуації на Донбасі. Зараз вже опрацьовують питання, яким буде формат такого залучення.

Деталі від Кулеби

Україна наполягає на залученні США до переговорів щодо Донбасу. Про це міністр закордонних справ заявив у інтерв'ю.

До теми Питання Донбасу обговорюватимуть у форматі за участі США, – віцепрем'єрка Стефанішина

Наша позиція полягає в тому, що без активного залучення США до переговорного процесу суттєво поліпшити безпекову ситуацію на Сході буде вкрай складним завданням. Який це може бути формат? Це питання зараз якраз пропрацьовується,

– пояснив дипломат.

Залучення США до переговорів: останні новини

Україна хотіла долучити США до нормандського формату, однак Росія виступає категорично проти. Оскільки рішення схвалюють всі країни-учасниці, то долучення Вашингтону фактично неможливе, адже Москва його блокуватиме.

Водночас взаємодію з США щодо врегулювання ситуації на Донбасі обговорювали Володимир Зеленський та Джо Байден у Білому домі. Після розмови президент України заявив, що вже є конкретні пропозиції щодо такого залучення, однак формат ще обговорюють.

Крім того, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина запевнила, що США розуміють важливість своєї участі у перемовинах.