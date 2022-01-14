Формату не існує, – російський журналіст про тристоронні переговори за участю Путіна

Володимир Зеленський запропонував провести тристоронню зустріч за участю президентів Росії та США. Проте відповідний формат – малоймовірний.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський журналіст Ігор Яковенко. У відповідь на запитання про те, чи наразі реально організувати перемовини Зеленського, Байдена та Путіна, він сказав: "Я думаю, що ні".

Зверніть увагу Зеленський запропонував Байдену організувати тристоронні переговори за участю Путіна

"Думаю, що це (переговори Зеленського, Путіна та Байдена – 24 канал) неможливо. Не можу уявити, щоб в чинній ситуації ця розмова відбулась. Можу помилятися, але мені здається – це малоймовірно", – вважає Ігор Яковенко.

Компромісу з Росією не існує

"Переговорного формату з путінською Росією не існує. Мінських домовленостей давно нема. Всім зрозуміло, що у тому вигляді, в якому Путіну хочеться, реалізувати мінські домовленості – це самогубство для України", – сказав журналіст.

Ігор Яковенко наголосив, що так званої точки компромісу між Україною та путінською Росією не існує. Така ж ситуація у діалозі Кремля зі США.

Переговори щодо серйозних політичних питань, пов'язаних з Кримом, Донбасом – неможливі. Путінська Росія не визнає компромісів. Зустрічі в Женеві та Брюсселі довели неможливість розмов з нею. Ігор Яковенко Російський журналіст

Яковенко про ймовірні перемовини трьох президентів: дивіться відео

Ймовірні перемовини трьох президентів: коротко