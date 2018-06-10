Формула-1: гран-прі Канади виграв Феттель

Черговий етап Формули-1 відбувся у Канаді в неділю, 10 червня. Цього разу боротьбу за перемогу вели Себастьян Феттель (Ferrari) та Вальттері Боттас (Mercedes). Феттель, захопивши лідерство з першого кола, виграв гонку. Сама ж гонка відзначилася аварією вже на першому колі.

Це було 300 гран-прі у кар'єрі для Фернандо Алонсо. Гран-прі Канади іспанець вигравав у 2006 році. Однак у 2018 році на Renault не зумів доїхати до фінішу. Підвела техніка. Але це було згодом, на 43 колі.

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Перші три ряди на старті зайняли лідери загального заліку та Кубку конcnруктора – пілоти Ferrari, Mercedes та Red Bull. Четверо з них свого часу перемагали на гран-прі Канади. Найбільше – Льюіс Хемілтон з Mercedes. У нього шість перемог, у тому числі у трьох попередніх гран-прі (2007-й, 2010-й, 2012-й, 2015-й, 2016-й, 2017-й роки). В решти пілотів – по одній перемозі: Кімі Райкконен (Ferrari, 2005-ий), Себастьян Феттель (2013-ий) та Данніель Ріккардо (Red Bull, 2014-ий).

Напередодні кваліфікацію виграв Себастьян Феттель. Це був його четвертий поул-позишин у сезоні та 54-ий – у кар'єрі. Разом з ним з першого ряду – Валттері Боттас. За ними – Макс Ферстаппен з Red Bull і Льюіс Хемілтон. На третьому ряді – Кімі Райкконен та Даніель Ріккардо. Вони ж, фактично, розіграли призові місця.

Вже у першому колі сталася доволі велика аварія (шматки болідів були розкидані по трасі). Брендон Гартлі (Toro Rosso) та Ленс Стролл (Williams) зіткнулися. Обоє були вимушені зійти з траси. Хартлі ж згодом відправлять в госпіталь на обстеження.

LAP 1/70:



Great start for Vettel but there's been a huge impact behind



Hartley and Stroll are OUT #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/7mazteuo3X — Formula 1 (@F1) 10 червня 2018 р.

На п'ятьому колі стався інцидент між Серхіо Пересом (Force India) та Карлосом Сайнсом (Renault). Через це перший опустився аж на 14 місце.

LAP 5/70: Not the place @SChecoPerez wants to be. Close call with Sainz as Mexican rejoins track. PER down to P14 #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/cfnXJbRUmb — Formula 1 (@F1) 10 червня 2018 р.

Згодом Сайнс не дасть можливості Боттасу обігнати його на коло, і Валттері втратить час у боротьбі з Феттелем, відставши на 7,7 секунд. Фінн вилетить на поворотах, щоб не зіштовхнутися з Сайнсом. Окрім того, цим скористався Макс Ферстаппен, який був третім, і почав наближатися до Боттаса.

LAP 56/70: Bottas had closed the gap with Vettel to around three seconds...



Then this happened #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/w3mxb463ih — Formula 1 (@F1) 10 червня 2018 р.

Сам Ферстаппен показував найшвидке коло, кожен раз наближаючись до рекорду траси – 1:12.275. Однак показав лише час 1:13.835, чого не вистачило для рекорду.

Гонку ж виграв Феттель. Для нього це 50 перемога у кар'єрі.

BREAKING: Sebastian Vettel scores his 50th career victory, and with it takes the lead of the championship! #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/CsedvRBgqf — Formula 1 (@F1) 10 червня 2018 р.

Результати гран-прі Канади 2018

1 Феттель Ferrari 2 Боттас Mercedes +7.376 3 Ферстаппен Red Bull +8.360 4 Ріккардо Red Bull +20.892 5 Хемілтон Mercedes +21.559 6 Райкконен Ferrari +27.184 7 Хюлкенберг Renault +1 круг 8 Сайнс Renault +1 круг 9 Окон Force India +1 круг 10 Леклер Sauber +1 круг

Завдякі цій перемозі Феттель обійшов Хемілтона на один бал у загальному заліку. Однак Mercedes і надалі лідирує у Кубку конструкторів, випереджаючи Ferrari на 17 очок.

DRIVER STANDINGS



We have a new championship leader, one third into the season



Vettel leads Hamilton by just ONE point #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/eCpg02TCq3 — Formula 1 (@F1) 10 червня 2018 р.

Наступний етап – у Франції 22-24 червня.