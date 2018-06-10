Формула-1: гран-прі Канади виграв Феттель
Черговий етап Формули-1 відбувся у Канаді в неділю, 10 червня. Цього разу боротьбу за перемогу вели Себастьян Феттель (Ferrari) та Вальттері Боттас (Mercedes). Феттель, захопивши лідерство з першого кола, виграв гонку. Сама ж гонка відзначилася аварією вже на першому колі.
Це було 300 гран-прі у кар'єрі для Фернандо Алонсо. Гран-прі Канади іспанець вигравав у 2006 році. Однак у 2018 році на Renault не зумів доїхати до фінішу. Підвела техніка. Але це було згодом, на 43 колі.
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Перші три ряди на старті зайняли лідери загального заліку та Кубку конcnруктора – пілоти Ferrari, Mercedes та Red Bull. Четверо з них свого часу перемагали на гран-прі Канади. Найбільше – Льюіс Хемілтон з Mercedes. У нього шість перемог, у тому числі у трьох попередніх гран-прі (2007-й, 2010-й, 2012-й, 2015-й, 2016-й, 2017-й роки). В решти пілотів – по одній перемозі: Кімі Райкконен (Ferrari, 2005-ий), Себастьян Феттель (2013-ий) та Данніель Ріккардо (Red Bull, 2014-ий).
Напередодні кваліфікацію виграв Себастьян Феттель. Це був його четвертий поул-позишин у сезоні та 54-ий – у кар'єрі. Разом з ним з першого ряду – Валттері Боттас. За ними – Макс Ферстаппен з Red Bull і Льюіс Хемілтон. На третьому ряді – Кімі Райкконен та Даніель Ріккардо. Вони ж, фактично, розіграли призові місця.
Вже у першому колі сталася доволі велика аварія (шматки болідів були розкидані по трасі). Брендон Гартлі (Toro Rosso) та Ленс Стролл (Williams) зіткнулися. Обоє були вимушені зійти з траси. Хартлі ж згодом відправлять в госпіталь на обстеження.
На п'ятьому колі стався інцидент між Серхіо Пересом (Force India) та Карлосом Сайнсом (Renault). Через це перший опустився аж на 14 місце.
Згодом Сайнс не дасть можливості Боттасу обігнати його на коло, і Валттері втратить час у боротьбі з Феттелем, відставши на 7,7 секунд. Фінн вилетить на поворотах, щоб не зіштовхнутися з Сайнсом. Окрім того, цим скористався Макс Ферстаппен, який був третім, і почав наближатися до Боттаса.
Сам Ферстаппен показував найшвидке коло, кожен раз наближаючись до рекорду траси – 1:12.275. Однак показав лише час 1:13.835, чого не вистачило для рекорду.
Гонку ж виграв Феттель. Для нього це 50 перемога у кар'єрі.
Результати гран-прі Канади 2018
|1
|Феттель
|Ferrari
|2
|Боттас
|Mercedes
|+7.376
|3
|Ферстаппен
|Red Bull
|+8.360
|4
|Ріккардо
|Red Bull
|+20.892
|5
|Хемілтон
|Mercedes
|+21.559
|6
|Райкконен
|Ferrari
|+27.184
|7
|Хюлкенберг
|Renault
|+1 круг
|8
|Сайнс
|Renault
|+1 круг
|9
|Окон
|Force India
|+1 круг
|10
|Леклер
|Sauber
|+1 круг
Завдякі цій перемозі Феттель обійшов Хемілтона на один бал у загальному заліку. Однак Mercedes і надалі лідирує у Кубку конструкторів, випереджаючи Ferrari на 17 очок.
Наступний етап – у Франції 22-24 червня.