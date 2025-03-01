Сирський відповів, чи є в України проблеми з фортифікаціями

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що навіть найбільш відомі системи оборонних споруд мали свої недоліки. На його думку. їх потрібно регулярно удосконалювати.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на його інтерв'ю для проєкту "Бомбардир".

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Яка в Україні ситуація з фортифікаціями

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що фортифікаційних споруд ніколи не буває достатньо.

Фортифікація, якщо є час, вона постійно удосконалюється. Навіть звичайні польові укріплення мають першу, другу чергу, ряд заходів, які виконуються надалі,

– пояснив він.

За його словами, якщо розглядати серйозну фортифікацію, вона також має свою градацію і цей процес може бути нескінченним. На його думку, навіть відомі системи оборонних споруд, як лінії Мажино та Маннергейма, також мали свої недоліки.

"Система фортифікацій повинна бути поєднанна з діями військ, військ повинно бути достатньо, щоб зайняти той або інший укріплений район. Ну і звичайно вона має постійно удосконалюватись", – наголосив він, зазначивши на врахуванні актуальності.

Олександр Сирський додав, що системи фортифікацій завжди адаптують залежно від тактики власних військ та ворожої армії.

До слова, у цьому ж інтерв'ю він розповів про створення нових бойових бригад, що необхідно для протидії новим підрозділам армії Росії, яких стає все більше. Також бійці створених бригад проводять ротацію воїнів, які вже давно перебувають на фронті.