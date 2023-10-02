Україна запросила Польщу на Форум оборонних індустрій, але там запрошення не прийняли, – посол

Посол України у Польщі Василь Зварич заявив, що Польща отримала запрошення на Форум оборонних індустрій однією з перших. Однак у Польщі говорять, що нічого не отримували.

В інтерв'ю польському виданню Зварич на запитання журналістів відповів, чому на Форумі оборонних індустрій не було Польщі.

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Польща отримала запрошення на форум однією з перших

Зварич заявив, що "це питання до польської сторони, тому що Польща була однією з перших, кого запросили на цей захід".

Ми запросили всіх із дружніх нам країн, у тому числі й підприємства оборонної промисловості. Польща однією з перших отримала це запрошення, тому ми чекали на участь польської сторони,

– сказав Василь Зварич.

Посол також зазначив, що приймати запрошення чи ні – суверенне рішення кожної країни. І Україна з повагою ставиться до таких рішень. Водночас він додав, що це не привід звинувачувати Україну в тому, що Польщі не було на форумі.

Польща заперечує, що отримала запрошення

Польський міністр держактивів Яцек Сасін в ефірі Radio ZET заявив, що їхній найбільший оборонний концерн Polska Grupa Zbrojeniowa не отримав запрошення на Форум оборонних індустрій у Києві.

Він також звинуватив Україну в тому, що останнім часом вона є "не надто дружньою" до Польщі.

Ми останнім часом бачили багато недружніх кроків з боку України. Боюся, це пов’язано з поточними політичними інтересами української влади, яка вважає, що поки у Польщі йде (виборча) кампанія, краще налагоджувати партнерство з Німеччиною, і грає роль того, хто демонструє, що не ставить на цей уряд – який є адвокатом для України і стільки зробив для українців, а що краще ставити на зміну влади у Польщі,

– заявив Яцек Сасін.

Він заявив, що "це буде мати погані наслідки для України".

2 жовтня Яцек Сасін вибачився за свої слова. Він пояснив, буцімто не мав повної інформації на момент заяви.

Зазначимо, що наприкінці вересня у Києві відбувся перший Форум оборонних індустрій. Його відвідали більш ніж 30 країн та 250 оборонних компаній світу. Окрім цього, Україна створила Альянс оборонних індустрій. До нього можуть доєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу.