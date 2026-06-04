Удар по "серцю" Росії: політтехнолог сказав, чи наважиться Путін приїхати на форум у Петербург

У Санкт-Петербурзі під час економічного форуму Росія отримала удар не лише по інфраструктурі, а й по символічній події для свого бізнесу. Наслідки були помітні гостям ще дорогою до форуму, зокрема біля аеропорту Пулково та в районі Фінської затоки.

Політтехнолог Михайло Шейтельман в ефірі 24 Каналу пояснив, чому вибір місця й часу мав особливе значення. За його словами, удар припав по події, яку Росія роками подавала як головний економічний майданчик країни.

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Удар по Петербургу зіпсував картинку форуму

Цього разу йшлося не про порти Ленінградської області, як Приморськ чи Усть-Лугу. Удар припав по об'єктах у самому Санкт-Петербурзі, зокрема в районі порту та поблизу ключових маршрутів для гостей економічного форуму. Саме тому наслідки було складно приховати від тих, хто прилітав до міста.

Треба розуміти різницю. До цього ми били по портах Ленінградської області, а це – центр міста, сам Санкт-Петербург,

– пояснив Шейтельман.

Поруч із місцем удару розташований аеропорт Пулково, через який прибували учасники форуму.

Нагадаємо! У ніч проти 3 червня 2026 року українські дрони атакували Санкт-Петербург у день старту Петербурзького міжнародного економічного форуму. Для Кремля це одна з головних іміджевих подій року, тому сам факт удару в цей момент став болючим репутаційним ударом по Росії.

Частина гостей могла побачити дим і пожежі ще під час посадки, а робота самого аеропорту вночі та вранці була обмежена. За словами політтехнолога, це могло зірвати частину перельотів, особливо для тих, хто летів приватними літаками.

Перше, що вони бачать під час посадки, – три палаючі термінали біля аеропорту і в затоці палаючий Кронштадт,

– зазначив він.

На самому форумі наслідки також були помітні. Кореспонденти й гості фотографувалися на тлі диму, а в повітрі вже відчувався запах гару. Для події, яку Росія намагалася подати як престижний майданчик для бізнесу, такий початок став ударом не лише по інфраструктурі, а й по картинці стабільності.

Удар по економічному серцю Росії

Петербурзький економічний форум для Кремля був не просто бізнес-подією. Це головний майданчик, через який Росія роками демонструвала економічну вагу, міжнародні контакти й здатність домовлятися з великим бізнесом. До повномасштабної війни туди приїздили канцлер Німеччини, прем'єр Японії та інші високі гості, а сам форум був місцем для великих угод.

Це найбільший бізнес-форум у Росії, головний, флагманський. Туди вкладені шалені гроші. Там укладалися угоди, домовлялися про ті самі Північні потоки,

– пояснив Шейтельман.

Після початку великої війни Петербурзький форум втратив той рівень, яким Росія раніше намагалася хизуватися. Замість справді впливових міжнародних гостей там з'являються зовсім інші учасники: представники режимів, окремі бізнесмени, інфлюенсери й люди, які все ще готові шукати контакти з Москвою.

Зараз приїжджає Талібан і якісь сумнівні люди із сумнівними кримінальними статтями. Зовсім інша публіка там тепер тусується,

– зазначив Шейтельман.

Удар саме в день форуму мав окремий сенс, бо він припав не лише по інфраструктурі, а й по символу російської економічної стабільності. Для Кремля це болісно ще й тому, що головною політичною подією форуму мав стати виступ Путіна.

Ми ударили по головному економічному серцю Росії в якомусь сенсі. Те, що ми вдарили саме в цей день, – це важливо,

– наголосив політтехнолог.

Петербурзький форум для Путіна давно є не лише економічною подією. У 2022 році саме там чекали на одне з його перших великих публічних пояснень після провалу швидкого захоплення України. Такі виступи завжди використовували для політичних сигналів, а не тільки для розмов про бізнес. Путін мав прибути на форум пізніше, провести окремі зустрічі з високими гостями, а потім виступити на спеціальній сесії.

Тепер виникає питання: прилетить він чи не прилетить. Або буде якось домовлятися, які пропозиції зробить нам, щоб Зеленський дав дозвіл на проведення спеціальної сесії за участю Путіна,

– зазначив Шейтельман.

Після цього форум уже важче подати як доказ російської стабільності, навіть якщо Путін з'явиться на сесії за планом.

Політтехнолог пояснив, що показав удар по Санкт-Петербургу в день економічного форуму: дивіться відео

Тому удар у день форуму створив для Кремля незручний фон. Подія, яку мали показати як доказ контролю й економічної ваги Росії, почалася з питань про безпеку, закритий аеропорт і те, чи зможе сам Путін без проблем з'явитися на власному головному майданчику.

Що відомо про удари по Санкт-Петербургу під час ПМЕФ?

Під удар потрапив Петербурзький нафтовий термінал – один із найбільших комплексів перевалки нафти на Балтійському морі. В ISW наголосили, що такі атаки не лише б'ють по інфраструктурі, а й руйнують російську картинку про "стабільність" і "силу" під час форуму.

За супутниковими знімками після атаки на нафтовий термінал зафіксували щонайменше дев'ять влучань, пошкодження резервуарів і технічних естакад. Це показало, що українські дрони дістають до цілей більш ніж за 1100 кілометрів від кордону.

Після масованої атаки російські джерела самі звернули увагу на проблеми з ППО Санкт-Петербурга. На багатьох відео безпілотники намагалися збивати зі стрілецької зброї, а не сучасними зенітними системами, що поставило під сумнів рівень захисту другого за величиною міста Росії.

На тлі форуму й атак у місті почалися перебої зі зв'язком і мобільним інтернетом, про що повідомив ЦПД. Генсек НАТО Марк Рютте також наголосив, що Україна вже має такі спроможності, які впливають навіть на проведення знакових російських заходів.