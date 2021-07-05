"Північний потік-2" і енергетичні пастки: що обговорили на форумі "Україна 30"

На порядку денному форуму "Україна 30" – міжнародна політика та місце нашої держави на світовій кулі. Говорили про вступ України до Європейського Союзу та до Організації Північноатлантичного договору.

Президент України Володимир Зеленський майже з годинним запізненням розпочав форум. Він зазначив, що дуже важливо вести боротьбу з Росією на енергетичному фронті. Адже від цього залежить безпека як України, так і Європи.

Варто прочитати Польща хоче допомогти Україні знайти альтернативу російському газу

Протидія добудові "Північного потоку-2"

За словами очільника держави, найбільший виклик для України в енергетичній галузі становить добудова та запуск газопроводу "Північний потік-2".

Введення його в експлуатацію – це не про економіку. Це зброя проти України і впевнений, що буде зброя проти всієї Європи у майбутньому. Це пряма безпекова пастка для всіх,

– наголосив Зеленський.

Продовжив тему енергетичних пасток міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він заявив, що необхідно продовжувати протидіяти завершенню будівництву "Північного потоку-2".

Що таке "Північний потік-2"? Це газопровід Росії, який майже добудували в обхід України до Європи. Будівництво вже зупиняли – у 2019 році. Однак через рік будівництво "Північного потоку-2" вирішили знову запустити.

Втім не розглядають жодних фінансових компенсацій для України, якщо все ж введуть газопровід в дію. Якщо не вдасться виконати план а), то розглядатимуть план б). Зокрема вимагатимуть, щоб для нашої держави була повна безпека і щоб Росія дотримувалась всіх домовленостей.

Російський газопровід – виклик для України

Відомо, що 5 липня відбувся один з останніх форумів "Україна 30". Вони присвячені незалежності України. Форуми завершаться перед святкуванням 30 річниці незалежності нашої держави.

"Північний потік-2", як відзначив Кулеба, створює виклики і загрози для безпеки, а не для економіки. Ця галузь важлива через великі гроші, мовиться про 3 мільярди, які Україна заробляє на транзиті.

Читайте також Це питання часу і ціни, – Кулеба про вступ України до НАТО

"Але навіть якщо добудувати "Північний потік-2" і зберегти транзит через України (а це цілком можлива опція), то в економічній частині ми гроші заробляємо, але безпекові втрати ніхто не може компенсувати", – додав міністр.

Як закінчився форум "Україна 30": дивіться відео