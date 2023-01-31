Чортків співпрацюватиме з Німеччиною, а Охтирка – з Польщею: підсумки важливого форуму в ЄС

Відбувся важливий форум муніципального партнерства ЄС – Україна у місті Войновіце, що у Польщі. Власне, мери українських, польських і німецьких громад заснували аж 17 муніципальних партнерств, домовившись про реальні кроки в покращені інфраструктури певних місцевостей.

Цей форум організовано в рамках ініціативи "Cities 4 Cities | United 4 Ukraine", аби розвивати відносини нашої держави з Європою, – повідомляє 24 Канал.

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Які громади уклали між собою угоди

Зауважмо, що під час заходу представники від України поділились досвідом щодо того, як керувати громадами в умовах війни.

Ми хочемо допомогти створити міцні стосунки між європейськими містами та містами України, як і робимо це зараз. Російське вторгнення дало новий поштовх у нашій справі. Змусило змінити акцент нашої роботи, а саме на допомогу розвитку України. Що більше таких заходів проводиться, то більше вони спрямовані на співпрацю. Тож працюємо заради перемоги України та миру,

– також констатував генеральний консул України у Вроцлаві Юрій Токар.

За підсумками форуму стало відомо про 17 муніципальних партнерств між українськими та європейськими громадами. Зокрема, йдеться про такі пари:

Солонянська громада (Україна) і Грос Герау (Німеччина);

Чортківська (Україна) і Баден Сод Сальмюнстер (Німеччина);

Охтирка (Україна) і Лешно (Польща);

Рокитнянська (Україна) і Бератхаузен (Німеччина);

Гніванська (Україна) і Тальгейм (Німеччина);

Широківська (Україна) і Штокельсдорф (Німеччина).

Як відбувався форум муніципального партнерства: дивіться фото

Відомо, що українська сторона домовилась зі союзниками про те, аби спільно розв'язувати проблеми, зокрема, з водопостачанням, розвитком місцевих пожежних частин, поліцейських відділків та бджільництва у нашій державі.

Чому муніципальні партнерства вкрай важливі

Власне, на це питання відповів голова громади Хофштеттен та член правління мережі молодих мерів, що у Німеччині. За його словами, за допомогою цього можна також намагатися впливати на рішення політиків щодо війни в Україні

Ми повідомляємо нашим громадам, чим живуть мери та міста України, яка підтримка їм потрібна. Це завдання, щоб наші політики отримали інформацію з перших вуст, так би мовити, бо ми своєю чергою комунікуємо з українськими колегами напряму,

– сказав Мартін Ассмут.

Зауважимо, що аналогічний форум організатори планують провести наприкінці лютого в Зіндельфіндені у Німеччині. Ймовірно, на цій події буде понад 80 представників громад з України та ЄС.

Аби розпочати пошук громади-побратима, слід звернутися до організаторів форуму за посиланням

SALAR International започаткувала ініціативу Сities 4 Cities | United 4 Ukraine у співпраці з містами:

Львів (Україна);

Зіндельфінден (Німеччина).

Проєкт реалізують за підтримки Агенції США з міжнародного розвитку (USAID). Стратегічними партнерами ініціативи є Всеукраїнська асоціація ОТГ і Асоціація міст України.

Також нагадаємо, що сьогодні, 31 січня, у Європарламенті, що в Брюсселі, проходить 5-й Форум вільних народів Росії. На ньому присутні представники від Татарстану, Інгрії, Уральської Республіки, Карелії, Черкесії, Конфедерації Сибіру, Кубані, Псковської Республіки, Бурятії, Тихоокеанської Федерації, Залісся, Саха, Удмуртії, Туви, Башкортостану та Комі.