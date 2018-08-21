18:38
21 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
30°C 17°C
  • середа
    23°C 15°C
  • четвер
    24°C 11°C
  • п'ятниця
    28°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Весільний генерал Путін. Економія туалетного паперу
Вєсті Кремля
21:33, 20 серпня
Вєсті.UA. Страшне поповнення Рабіновича. Ляшко VS Бред Пітт
Вєсті.UA
20:28, 20 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Форвард "Аяксу", який рік провів у комі, прийшов до тями

165 Читать новость на русском
Абдельхакім Нурі
Абдельхакім Нурі

Форвард голландського "Аяксу" Абдельхакім Нурі, який понад рік перебував у комі, прийшов до тями. Однак про повне одужання мова поки не йде.

За словами родини 21-літнього гравця, він поки не не може сам пересуватися (може рухати лише головою), а спілкується з іншими тільки жестами.

Читайте також: Кого тренер "Динамо" взяв на матч проти "Аяксу" в Амстердам

Нагадаємо, Абдельхакім Нурі впав в кому 8 липня 2017-го року. Під час товариського матчу проти німецького "Вердера" гравцю стало погано. Він приліг на газон та втратив свідомість. Його одразу доставили до госпіталю на гелікоптері. Там йому поставили діагноз серцева аритмія. Лікарі ввели його в стан коми через незворотне пошкодження частини мозку. У клубі взяли відповідальність за ситуацію на себе через некомпетентність лікарів, які надавали футболісту першу медичну допомогу прямо на полі.

Варто зазначити, що "Аякс" – суперник київського "Динамо" у матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший матч відбудеться у середу, 22 серпня, в Амстердамі. Мат-відповідь у Києві – 28 серпня на НСК "Олімпійський".

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

 

Теги: Новини спорту Футбол Ліга чемпіонів
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Подорожі Україною: дивовижна Донеччина, яку мало хто бачив
сьогодні, 18:01 Подорожі Україною: дивовижна Донеччина, яку мало хто бачив
Юліана Вінтюк
"Мотор Січ" звинуватили у "зраді США на користь Китаю": в чому суть скандалу і кому це вигідно
сьогодні, 17:28 "Мотор Січ" звинуватили у "зраді США на користь Китаю": в чому суть скандалу і кому це вигідно
Большой газовый блеф Кремля на счет "Северного потока – 2" и количества добытого газа
сьогодні, 17:01 Большой газовый блеф Кремля на счет "Северного потока – 2" и количества добытого газа
Злой Одессит
Гучна справа голосіївських "перевертнів у погонах": як Кохнович не дозволив злити розслідування
сьогодні, 16:01 Гучна справа голосіївських "перевертнів у погонах": як Кохнович не дозволив злити розслідування
Тетяна Мартинюк
Как украинцам использовать выборы, чтобы изменить страну
сьогодні, 15:01 Как украинцам использовать выборы, чтобы изменить страну
Блог Соцмережі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
"Піттсбург Пінгвінс" вдруге поспіль завоювали титул найкращої хокейної команда планети
 12 червня 2017 , 16:53
"Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
 10 вересня 2011 , 21:56
В бою з терористами загинув ультрас "Динамо". ФОТО
 29 липня 2014 , 15:18
Гармаш готується до "Генгама" разом з усіма
 23 лютого 2015 , 09:13
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук