Форвард "Аяксу", який рік провів у комі, прийшов до тями

Форвард голландського "Аяксу" Абдельхакім Нурі, який понад рік перебував у комі, прийшов до тями. Однак про повне одужання мова поки не йде.

За словами родини 21-літнього гравця, він поки не не може сам пересуватися (може рухати лише головою), а спілкується з іншими тільки жестами.

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Нагадаємо, Абдельхакім Нурі впав в кому 8 липня 2017-го року. Під час товариського матчу проти німецького "Вердера" гравцю стало погано. Він приліг на газон та втратив свідомість. Його одразу доставили до госпіталю на гелікоптері. Там йому поставили діагноз серцева аритмія. Лікарі ввели його в стан коми через незворотне пошкодження частини мозку. У клубі взяли відповідальність за ситуацію на себе через некомпетентність лікарів, які надавали футболісту першу медичну допомогу прямо на полі.

Варто зазначити, що "Аякс" – суперник київського "Динамо" у матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший матч відбудеться у середу, 22 серпня, в Амстердамі. Мат-відповідь у Києві – 28 серпня на НСК "Олімпійський".

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