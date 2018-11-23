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      Форвард "Черкаських Мавп" не зможе дебютувати за збірну України

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      Іван Ткаченко не зіграє проти Словенії та Іспанії
      Іван Ткаченко не зіграє проти Словенії та Іспанії / fbu.ua

      Чоловіча збірна України з баскетболу зазнала кадрової втрати перед відбірковими матчами чемпіонату світу 2019 року.

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      У матчах проти Словенії (29 листопада) та Іспанії (2 грудня) Україні не допоможе форвард "Черкаських Мавп" Іван Ткаченко.

      У баскетболіста надрив м’яза стегна, інформує прес-служба ФБУ. Через це пошкодження форвард пропустив останній матч клубу в Кубку Європи ФІБА проти "Стяуа".

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      Що цікаво, головний тренер збірної України Євген Мурзін вперше викликав Ткаченка до табору національної команди.

      Нагадаємо, що наставник збірної Іспанії з баскетболу Серджо Скаріоло оголосив розширений склад команди на наступні матчі кваліфікації чемпіонату світу 2019 року.

      Теги: Спорт Баскетбол Збірна України з баскетболу
      Джерело: 24 Канал
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