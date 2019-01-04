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      Форвард "Ліверпуля" названий найкращим бразильцем Європи, Неймар тільки 3-й

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      Фірміно найкращий бразилець у Європі
      Фірміно найкращий бразилець у Європі / liverpoolfc.com

      Форвард англійського "Ліверпуля" Роберто Фірміно визнаний найкращим бразильським футболістом, який виступає в Європі. Йому вдалося випередити таких зіркових співвітчизників як Неймар та Марсело.

      За результатами голосування, в якому взяли участь вболівальники, журналісти та деякі VIP-персони, перемогу здобув Фірміно.

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      За Фірміно віддали свій голос 21,79% респондентів. На рахунку оборонця "Реала" Марсело 20,51%. Зірковий гравець ПСЖ Неймар набрав 18,67%.

       

       

      На нагороду претендував і капітан донецького "Шахтаря" Тайсон. Утім, отримавши лише 1,03% голосів, півзахисник донеччан у підсумку розташувався на 11 сходинці.

      Відзначимо, що Фірміно виступає за "Ліверпуль" з 2015 року. Цього сезону на рахунку 27-річного нападника 27 матчів за клуб у всіх турнірах та дев'ять забитих голів. В останніх двох поєдинках АПЛ він взагалі примудрився відзначитися чотирма м'ячами.

      Нагорода Samba Gold щорічно вручається з 2008 року, частіше за всіх її вигравали Тьяго Сілва (2011-2013) і Неймар (2014, 2015). Її отримує найкращий бразильський футболіст, який виступає в Європі.

      Теги: Футбол Спорт ФК Ліверпуль
      Джерело: 24 Канал
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