Уособлення жаху та болю: фото літньої жінки на тлі пожежі в Греції вразило світ

Фото літньої жительки грецького острова Евія, який охопили лісові пожежі, облетіло усі світові ЗМІ. Кадр зробили у той момент, коли вона була зрушена покинути свій дім і думала, що втратила чоловіка.

На знімку жінка тримається за серце, а навколо неї помаранчевий пейзаж – на задньому фоні яскраво палає вогонь.

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Фото жінки на тлі пожежі в Греції вразило світ

Журналісти з'ясували, що жінкою на фотографії є 81-річна Панайота Нуміді. Вона проживає на острові Евія, якому від займань дісталося найбільше.

У момент, коли був зроблений знімок, вона була змушена залишити свій дім, який охопила пожежа. Крім того, тоді жінка була впевнена, що її чоловік загинув. Адже він кинувся до їхнього будинку, аби затушити вогонь.



Знімок літньої жінки на тлі пожежі розлетівся світом / Фото Getty Images

На щастя, чоловік вижив, хоча й надихався димом. Наразі подружжя разом у лікарні та хоче щонайшвидше повернутися додому.

На камеру жінку зафіксував фотограф Константінос Джейк Цакалідіс. У серії є декілька фотографій, однак багато світових ЗМІ для перших шпальт обрали одну із них.

Користувачі мережі пишуть, що фото найкраще ілюструє ввесь жах та біль, які переживають жителі Греції через масштабні лісові пожежі. Хтось вважає, що саме так виглядає сучасний "Крик" Едварда Мунка.



На щастя, чоловік Панайоти Нуміді вижив / Фото Getty Images

Пожежі у Греції: що відомо