Фото з пологового Маріуполя: Малолєтка розповів історію кадру, за який отримав престижну премію

Відомий український військовий фотограф Євген Малолєтка отримав найпрестижнішу премію для фотожурналістів World Press Photo. Він розповів трагічну історію фотографії, за яку його нагородили.

На фотографії зображена вагітна поранена 32-річна Ірина Калініна. Згодом вона народила мертвого хлопчика Мирона. За пів години жінка також померла. Євген Малолєтка розповів в ефірі телемарафону, що відчував у момент, коли фотографував Ірину Калініну.

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Малолєтка розповів про трагічну фотографію з Маріуполя

Фотограф пригадав, що тоді всі емоції були зосереджені над безпекою і працював тоді, коли була можливість.

За словами Євгена Малолєтки, на той момент, коли вони приїхали до пологового будинку, то побачили, як:

люди починають евакуйовуватись;

під'їжджають рятувальні служби, починають допомагати;

поліцейські евакуйовують людей;

військові допомагають пораненим.

Ми просто почали це фільмувати, знімати, бо це було одним з найважливіших – показати, що відбувається. Бо за 30 хвилин до того, як ми приїхали, чули гул літака, ми чули дуже великі, потужні вибухи й відчули їх біля себе. Розуміючи, що це важливо показати – почали просто фільмувати, не знаючи, що може статись,

– розповів Євген Малолєтка.

Він пригадав: "Коли почали виносити Ірину, то це дійсно був момент, який потрібно було показати". Фотограф розповів, що через два дні після того, як зробили фото, вони приїхали в лікарню, щоб верифікувати тих людей, яких вдалось врятувати, жінок, які вже народили та тих, кого, на жаль, вбила Росія.



Фото Євгена Малолєтки стало фотографією року за версією World Press Photo 2023.

Ірина втратила багато крові, її малюка не змогли реанімувати

"Лікарі нам розказали, що вони надавали допомогу Ірині та її малюку. Його дістали вже мертвим і не змогли реанімувати. Ірина втратила дуже багато крові й...", – розповів фотограф.

Він також зауважив, що ці фотографії – це документ воєнних злочинів Росії.

Ці фотографії – це унікальний сюжет і Росія не хоче, щоб він існував. Але цей момент зафільмований, представлений, був опублікований на передовицях майже у всіх країнах світу. Ця унікальна фотографія розійшлась дуже великим тиражем на перших шпальтах газет в Британії, США,

– розповів Євген Малолєтка.

Він також відповів на закиди росіян, що нібито це фотошоп чи фотомонтаж. Він пояснив, що є люди, які були на місці трагедії, є відеофакти того, що там відбувалось.

"Мій колега Мстислав Чернов, який працював на той момент зі мною в команді, зафільмував всі моменти, де ми працювали разом. Після цього був створений фільм "20 днів Маріуполя" – це ще більший документ", – розповів фотограф.

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