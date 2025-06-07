У Білому домі розмістили фото зустрічі Зеленського та Джей Ді Венса у Римі
- У Білому домі висить фото Володимира Зеленського та Джей Ді Венса, зроблене під час їхньої зустрічі у Римі 18 травня.
- Андрій Єрмак наголосив на важливості наявності цього фото в Білому домі, підкресливши, що не всі лідери світу мають таку честь.
У Білому домі розмістили фото Володимира Зеленського та Джей Ді Венса. Сам кадр був зроблений під час зустрічі політиків у Римі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака у його телеграм-каналі.
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Яке фото з Зеленським висить у Білому домі
Під час візиту до США Андрій Єрмак у складі української делегації також побував у Білому домі, де зустрівся з американськими посадовцями. Глава ОП на власні очі побачив фото, яке висить в резиденції американського лідера, де був президент Володимир Зеленський та віцепрезидент США Джей Ді Венс.
На кадрі політики зображені під час їхньої зустрічі у Римі 18 травня. Тоді як український очільник, так і американець прибули на інтронізацію Папи Римського Лева XIV.
Джей Ді Венс та Володимир Зеленський в Римі. Фото висить у Білому Домі,
– написав Андрій Єрмак.
Фото Володимира Зеленського та Джей Ді Венса висить у Білому домі / Фото з телеграм-каналу Андрія Єрмака
Пізніше глава Офісу Президента також прокоментував наявність цього фото в Вашингтоні в етері телемаратону. Єрмак наголосив, що це дуже важливо.
"Важливо – небагатьох лідерів світу сьогодні фото висять в Білому домі. Навіть я такого не бачив в минулі роки, а сьогодні є фото нашого президента", – резюмував Андрій Єрмак.
До слова, Джей Ді Венс та Володимир Зеленський зустрілися у Римі вперше після сумнозвісної суперечки в Овальному кабінеті Білого дому 28 лютого. Президент України розповідав, що він обговорив із держсекретарем США переговори у Стамбулі та санкції проти Росії.