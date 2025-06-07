У Білому домі розмістили фото зустрічі Зеленського та Джей Ді Венса у Римі

У Білому домі розмістили фото Володимира Зеленського та Джей Ді Венса. Сам кадр був зроблений під час зустрічі політиків у Римі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака у його телеграм-каналі.

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Яке фото з Зеленським висить у Білому домі

Під час візиту до США Андрій Єрмак у складі української делегації також побував у Білому домі, де зустрівся з американськими посадовцями. Глава ОП на власні очі побачив фото, яке висить в резиденції американського лідера, де був президент Володимир Зеленський та віцепрезидент США Джей Ді Венс.

На кадрі політики зображені під час їхньої зустрічі у Римі 18 травня. Тоді як український очільник, так і американець прибули на інтронізацію Папи Римського Лева XIV.

Джей Ді Венс та Володимир Зеленський в Римі. Фото висить у Білому Домі,

– написав Андрій Єрмак.



Фото Володимира Зеленського та Джей Ді Венса висить у Білому домі / Фото з телеграм-каналу Андрія Єрмака

Пізніше глава Офісу Президента також прокоментував наявність цього фото в Вашингтоні в етері телемаратону. Єрмак наголосив, що це дуже важливо.

"Важливо – небагатьох лідерів світу сьогодні фото висять в Білому домі. Навіть я такого не бачив в минулі роки, а сьогодні є фото нашого президента", – резюмував Андрій Єрмак.

До слова, Джей Ді Венс та Володимир Зеленський зустрілися у Римі вперше після сумнозвісної суперечки в Овальному кабінеті Білого дому 28 лютого. Президент України розповідав, що він обговорив із держсекретарем США переговори у Стамбулі та санкції проти Росії.