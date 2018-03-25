Фото перших гастролей The Beatles продали на аукціоні за 250 тисяч фунтів

Більш як 350 раніше невідомих фотографій The Beatles продали на британському аукціоні Omega за 253,2 тисячі фунтів

На фото зображені перші гастролі культового гурту у Балтіморі і Вашингтоні в 1964 році. Знімав їх 18-річний фотограф Майк Мітчелл. Тоді в нього не було спалаху, і він фотографував The Beatles при природньому освітленні, повідомляє BBC.

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До архіву Мітчелла входили 413 негативів, які довгий час зберігалися у підвалі. У 2011 році 46 з цих знімків були реставровані, оцифровані й продані з аукціону Christie's за 362 тисячі доларів.



Майк Мітчелл

Також на аукціоні продали за 43,2 тисячі фунтів чорний Mercedes AMG, який Джордж Харрісон купив у 1984 році. Автомобіль з'являвся в кліпі на пісню Real Love.

Нагадаємо, нещодавно ударника гурту The Beatles Рінго Старра нагородили лицарським званням. Церемонія посвяти відбулася 20 березня 2018 року в Букінгемському палаці.