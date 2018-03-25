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Фото перших гастролей The Beatles продали на аукціоні за 250 тисяч фунтів

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Фото перших гастролей The Beatles
Фото перших гастролей The Beatles / BBC

Більш як 350 раніше невідомих фотографій The Beatles продали на британському аукціоні Omega за 253,2 тисячі фунтів

На фото зображені перші гастролі культового гурту у Балтіморі і Вашингтоні в 1964 році. Знімав їх 18-річний фотограф Майк Мітчелл. Тоді в нього не було спалаху, і він фотографував The Beatles при природньому освітленні, повідомляє BBC.

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До архіву Мітчелла входили 413 негативів, які довгий час зберігалися у підвалі. У 2011 році 46 з цих знімків були реставровані, оцифровані й продані з аукціону Christie's за 362 тисячі доларів.


Майк Мітчелл

Також на аукціоні продали за 43,2 тисячі фунтів чорний Mercedes AMG, який Джордж Харрісон купив у 1984 році. Автомобіль з'являвся в кліпі на пісню Real Love.

Нагадаємо, нещодавно ударника гурту The Beatles Рінго Старра нагородили лицарським званням. Церемонія посвяти відбулася 20 березня 2018 року в Букінгемському палаці.

Теги: LifeStyle Музика Аукціон
Джерело: 24 Канал
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