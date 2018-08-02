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Фото з пальмою та в басейні: Олег Винник поділився яскравими знімками з відпочинку

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Олег Винник
Олег Винник / Фото із соцмереж

В останній день липня Олег Винник відсвяткував своє 45-річчя. День народження він відсвяткував у сонячній Домінікані, звідки поділився яскравими знімками.

Популярний співак Олег Винник став феноменом українського шоу-бізнесу. Стрімка кар'єра вокаліста приголомшує, а кількість його прихильниць щороку зростає. Відтак день народження українського секс-символа розбурхав мережу. 

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Тисячі прихильниць Олега Винника привітали артиста з 45-річчям, а друзі та рідні традиційно зробили йому сюрприз – відправили на відпочинок в Домініканську республіку. Тому, ніжачись на пляжі та біля басейну, Олег Винник приймав вітання з України.

Співак записав для прихильників спеціальне відео, яке розмістив у своєму блозі. Олег Винник зворушливо подякував всім за теплі слова і взаємно побажав, щоб усі люди зустрічали своє свято, як він. 

Хочу подякувати вам за щирі слова привітання в мій день народження, за те, що ви прикрасили моє свято своїми теплими побажаннями. Будьте і ви кохані, щасливі, бережіть один одного,
– написав Олег Винник. 

 

Знаменитість похизувався і пляжними знімками та навіть показав свій "подарунок".

"На день народження мені подарували.. пальму!" – з гумором написав Олег Винник, додавши знімок з курорту. 

 

 

 

Теги: Новини України LifeStyle відпочинок Музика Олег Винник
Джерело: 24 Канал
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