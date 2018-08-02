Фото з пальмою та в басейні: Олег Винник поділився яскравими знімками з відпочинку
В останній день липня Олег Винник відсвяткував своє 45-річчя. День народження він відсвяткував у сонячній Домінікані, звідки поділився яскравими знімками.
Популярний співак Олег Винник став феноменом українського шоу-бізнесу. Стрімка кар'єра вокаліста приголомшує, а кількість його прихильниць щороку зростає. Відтак день народження українського секс-символа розбурхав мережу.
Читайте також: Олегу Виннику – 45: цікаві факти з життя секс-символа української естради
Тисячі прихильниць Олега Винника привітали артиста з 45-річчям, а друзі та рідні традиційно зробили йому сюрприз – відправили на відпочинок в Домініканську республіку. Тому, ніжачись на пляжі та біля басейну, Олег Винник приймав вітання з України.
Співак записав для прихильників спеціальне відео, яке розмістив у своєму блозі. Олег Винник зворушливо подякував всім за теплі слова і взаємно побажав, щоб усі люди зустрічали своє свято, як він.
Хочу подякувати вам за щирі слова привітання в мій день народження, за те, що ви прикрасили моє свято своїми теплими побажаннями. Будьте і ви кохані, щасливі, бережіть один одного,
– написав Олег Винник.
Знаменитість похизувався і пляжними знімками та навіть показав свій "подарунок".
"На день народження мені подарували.. пальму!" – з гумором написав Олег Винник, додавши знімок з курорту.