Фото з пальмою та в басейні: Олег Винник поділився яскравими знімками з відпочинку

В останній день липня Олег Винник відсвяткував своє 45-річчя. День народження він відсвяткував у сонячній Домінікані, звідки поділився яскравими знімками.

Популярний співак Олег Винник став феноменом українського шоу-бізнесу. Стрімка кар'єра вокаліста приголомшує, а кількість його прихильниць щороку зростає. Відтак день народження українського секс-символа розбурхав мережу.

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Тисячі прихильниць Олега Винника привітали артиста з 45-річчям, а друзі та рідні традиційно зробили йому сюрприз – відправили на відпочинок в Домініканську республіку. Тому, ніжачись на пляжі та біля басейну, Олег Винник приймав вітання з України.

Співак записав для прихильників спеціальне відео, яке розмістив у своєму блозі. Олег Винник зворушливо подякував всім за теплі слова і взаємно побажав, щоб усі люди зустрічали своє свято, як він.

Хочу подякувати вам за щирі слова привітання в мій день народження, за те, що ви прикрасили моє свято своїми теплими побажаннями. Будьте і ви кохані, щасливі, бережіть один одного,

– написав Олег Винник.

Допис, поширений Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 1 Сер 2018 р. о 8:35 PDT

Знаменитість похизувався і пляжними знімками та навіть показав свій "подарунок".

"На день народження мені подарували.. пальму!" – з гумором написав Олег Винник, додавши знімок з курорту.

Допис, поширений Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 1 Сер 2018 р. о 10:45 PDT

Допис, поширений Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 1 Сер 2018 р. о 11:50 PDT