Фото Зіброва на формі ФК "Миколаїв": клубу пообіцяли подарувати такі футболки

Твіттер футбольного клубу "Миколаїв" з Першої ліги – один з найцікавіших у соцмережі серед усіх представників українського спорту. Цього разу їхня активність може закінчитися тим, що гравці гратимуть у формі із зображення Павла Зіброва, і словами з його пісні.

Все розпочалося мало як не жарт. Футбольний клуб "Богеміанс" розмістив на своїй формі зображення Боба Марлі, адже співак колись виступав на їх стадіоні. У "Миколаєві" ж пообіцяли розмістити зображення Павла Зіброва, якщо твіт про це назбирає 150 лайків.

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Завдання було виконано за ніч. Тож у клубі пішли далі, і пообіцяли додати на форму ще й слова пісні, якщо твітер буде мати 1000 підписників.

Ого, пробили 150 лайков за ночь!



P.S Если сделаете меня тысячником, запилим еще на футболку строчку из его песни ‍♀️#ЗибровБлизко pic.twitter.com/K9oYN0m2vE — MFC Mykolaiv (@mfcmykolaiv) 25 жовтня 2018 р.

Однак до цього додалися і представники букмекерської контори "Фаворит спорт". Вони заявили, що якщо їх пост збере 5 тисяч лайків у Facebook та Instagram, вони самі зроблять футболки для "Миколаєва" та надішлють у клуб.

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Варто зазначити, що багато людей заявили, що якщо така форма з’явиться, вони придбають її собі.

Вишлист самых желанных покупок на ближайшее будущее



Ожидание: FIFA 19

Суровая реальность: футболка @mfcmykolaiv с Зибровым ‍♂️ https://t.co/qAbAmXRPVg — MFC Mykolaiv (@mfcmykolaiv) 26 жовтня 2018 р.