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      Фото Зіброва на формі ФК "Миколаїв": клубу пообіцяли подарувати такі футболки

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      Павло Зібров
      Павло Зібров / youtube.com

      Твіттер футбольного клубу "Миколаїв" з Першої ліги – один з найцікавіших у соцмережі серед усіх представників українського спорту. Цього разу їхня активність може закінчитися тим, що гравці гратимуть у формі із зображення Павла Зіброва, і словами з його пісні.

      Все розпочалося мало як не жарт. Футбольний клуб "Богеміанс" розмістив на своїй формі зображення Боба Марлі, адже співак колись виступав на їх стадіоні. У "Миколаєві" ж пообіцяли розмістити зображення Павла Зіброва, якщо твіт про це назбирає 150 лайків.

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      Завдання було виконано за ніч. Тож у клубі пішли далі, і пообіцяли додати на форму ще й слова пісні, якщо твітер буде мати 1000 підписників.

      Однак до цього додалися і представники букмекерської контори "Фаворит спорт". Вони заявили, що якщо їх пост збере 5 тисяч лайків у Facebook та Instagram, вони самі зроблять футболки для "Миколаєва" та надішлють у клуб.

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      Варто зазначити, що багато людей заявили, що якщо така форма з’явиться, вони придбають її собі.

       

      Теги: Спорт Футбол Курйозні новини Новини Миколаєва
      Джерело: 24 Канал
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