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Фотограф по-особливому показав красу природи: неймовірні фото

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Митець із Швейцарії Себастьян Магнані вміло показав красу природи. Однак фотограф зробив це не традиційним способом, використавши кругле дзеркало.

Дедалі частіше фотографи не наслідують типові інструкції зі створення світлин, а руйнують всі стереотипи, показуючи красу природи чи людей крізь призму свого бачення. Так, швейцарський митець створив унікальну підбірку знімків, в яких показав красу природи зі звичайним круглим дзеркалом. 

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Себастьян Магнані – професійний фотограф, який співпрацює з знаменитими глянцями. Чоловік майстерно підбирає ракурси та кольори, що виглядає неймовірно на світлинах. 

"Це як всесвіт, маленька планета з різними ризиками, оригінальними кольорами, настроями і численними блискавками. Ту видно, як відбувається взаємодія природи і цивілізації, простежується грань між життям і смертю. І, нарешті, дійсно важлива річ, ключ до саморозвитку, саморефлексія, що завжди важливо для прогресу", – поділився враженнями від зйомки Себастьян Магнані, передає BoredPanda

Теги: LifeStyle Фотоновини Мистецтво
Джерело: 24 Канал
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