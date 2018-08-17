Фотограф по-особливому показав красу природи: неймовірні фото

Митець із Швейцарії Себастьян Магнані вміло показав красу природи. Однак фотограф зробив це не традиційним способом, використавши кругле дзеркало.

Дедалі частіше фотографи не наслідують типові інструкції зі створення світлин, а руйнують всі стереотипи, показуючи красу природи чи людей крізь призму свого бачення. Так, швейцарський митець створив унікальну підбірку знімків, в яких показав красу природи зі звичайним круглим дзеркалом.

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Себастьян Магнані – професійний фотограф, який співпрацює з знаменитими глянцями. Чоловік майстерно підбирає ракурси та кольори, що виглядає неймовірно на світлинах.

"Це як всесвіт, маленька планета з різними ризиками, оригінальними кольорами, настроями і численними блискавками. Ту видно, як відбувається взаємодія природи і цивілізації, простежується грань між життям і смертю. І, нарешті, дійсно важлива річ, ключ до саморозвитку, саморефлексія, що завжди важливо для прогресу", – поділився враженнями від зйомки Себастьян Магнані, передає BoredPanda.