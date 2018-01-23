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Фотограф зняв архітектуру Токіо в стилі фільму "Той, хто біжить по лезу"

22:03, 23 січня 1262 Читать новость на русском
Фотограф зняв архітектуру Токіо в стилі фільму
Фотограф зняв архітектуру Токіо в стилі фільму "Той, хто біжить по лезу" / www.fastcodesign.com

Австралійський фотограф Том Блечфорд опублікував дивовижну серію знімків Nihon Noir, в якій зобразив архітектуру Токіо в дусі фільму Рідлі Скотта "Той, хто біжить по лезу".

Про це пише Fast Company.

Автор неймовірних знімків зазначив, що серія скоро поповниться новими роботами, а потім вийде у вигляді фотокниги.

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Вперше я побував тут в 2013 році і був вражений нез'ясовним відчуттям того, що я якимось чином опинився чи в майбутньому, то чи в паралельному вимірі, Мабуть, Токіо – це найкращий приклад кіберпанк-міста, який вже сьогодні існує в реальності,
– прокоментував свої роботм Том Блечфорд.

Такою незвичною творчістю митець надихнувся через роботи американського художника Сіда Міда, який працював над концептом всесвіту "Того, хто біжить по лезу".

"Під час зйомок ми з моїм напарником буквально пожирали все, що могли знайти про творчість Міда, ми одержимі його міркуваннями про проекти для фільму, багато з яких виявилися пророчими", – додав Блечфорд.

Теги: LifeStyle Новини культури Кіно Японія
Джерело: 24 Канал
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