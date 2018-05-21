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Фотограф звинуватив автора обкладинки National Geographic в плагіаті

366 Читать новость на русском
Обкладинка National Geographic
Обкладинка National Geographic / National Geographic

Cловацький фотограф Матус Бенче звинуватив в плагіаті фотографа National Geographic Она Уоллеса, чия фотоілюстрація прикрасила нещодавно обкладинку видання.

Днями журнал National Geographic випустив обкладинку, за допомогою якої спробував привернути увагу до проблеми забруднення навколишнього середовища пластиком: на фотоілюстрації – зображений занурений у воду пакет, що виглядає як айсберг, а через деякий час довколо обкладинки виникла велика суперечка про авторські права, йдеться у виданні Birdinflight.


Обкладинка ​National Geographic

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Першим фото обкладинки опублікував в соцмережах старший фоторедактор видання Он Уоллес, який заявив, що такі хороші обкладинки бувають раз в сто років.

Редакція National Geographic вказала, що автор фотоілюстрації – мексиканський художник Хорхе Гамбоа, який у 2017 році виграв з нею болівійський конкурс постерів. Однак словацький фотограф Матус Бенче стверджує, що робота Гамбоа – плагіат, а оригінальна ідея належить йому.

На підтвердження своїх слів Бенче опублікував створену ним фотоілюстрацію, яку ще в 2015 році використала в рекламі британської компанії Tesco. 

 

 

"Якимось чином кострубата копія моєї старої роботи виявилася на обкладинці National Geographic", – написав фотограф.

Бенче додав, що дізнався про ідентичну роботу Хорхе Гамбоа давно – близько двох років тому. Тоді ж він намагався зв'язатися з мексиканським художником, щоб отримати пояснення, але відповіді так і не дочекався.

"Справа тут зовсім не в грошах, а в тому, скільки сил і енергії було вкладено в цю роботу. Це те, чим я живу. Як би ви себе почували, якби хтось вкрав щось у вас?", – говорить Бенче.

Ні сам Хорхе Гамбоа, ні представники National Geographic звинувачення в плагіаті поки не прокоментували.

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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