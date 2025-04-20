"Київ – Росія": канал республіканців Fox News присвятив нічний ефір богослужінню з Москви

Американський канал Fox News вночі транслював Великодні служби з України та Росії. Більшу частину ефіру трампівський телеканал присвятив саме службі з Москви. Ба більше, канал республіканців написав, що Київ – це нібито Росія.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію телеканалу Fox News.

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Американський телеканал заявив, що Київ – це нібито Росія

Уночі американський республіканський телеканал Fox News, який підтримує Дональда Трампа, вирішив показати Великодні служби. В ефірі показували як службу зі Свято-Михайлівського золотоверхого собору, та і з московської церкви, де службу вів патріарх Кіріл.

Більшу частину трансляції присвятили саме службі з Москви, де транслювали російську проповідь без перекладу. З Києва також давали пряму трансляцію, однак за часом це були у рази менші відрізки.

Однак найбільше обурює те, що канал республіканців написав, що Київ – це нібито Росія. Спочатку телеканал вказав все правильно, підписавши трансляцію "Київ, Україна".



Трансляція телеканалу Fox News /Скриншот 24 Каналу

Проте після короткої паузи та нового включення трампівський канал змінив підпис на "Київ, Росія". З таким написом трансляція з Михайлівського золотоверхого монастиря залишалася понад 30 хвилин.



Fox News написав "Київ, Росія" / Скриншот 24 Каналу

Увагу на це звернув зокрема блогер та волонтер Сергій Стерненко. На своєму телеграм-каналі він першим написав, що республіканський канал назвав столицю України частиною Росії.

Деякі з користувачів не могли повірити у побачене, тому сподівалися, що це може бути фейк. Однак, на жаль, це не фейк, і на американському телебаченні дійсно транслювали богослужіння з України, вказавши "Київ, Росія".

Згодом редактори, вочевидь, усвідомили помилку і виправили напис на "Київ, Україна".



Телеканал Fox News змінив підпис / Скриншот 24 Каналу

До слова, Ед Мартін, тимчасовий прокурор США, понад 150 разів виступав на російських каналах RT і Sputnik як експерт. Діяльність Мартіна допомагала Росії просувати її пропагандистські цілі, оскільки республіканець повторював проросійські погляди в ефірі кремлівських ЗМІ.