Загинути могло 5 бійців, – лейтенант ДПСУ пригадав історію, як опинився за крок до смерті

На фронті військові постійно ризикують своїм життям. Подекуди з ними відбуваються справді дивовижні історії, які врятували їх від загибелі.

Одним із таких випадків з 24 Каналом поділився ексведучий, а нині лейтенант Державної прикордонної служби України Артем Овдієнко, який разом із побратимами ледь не загинув від удару російського FPV. Окупанти відзвітували про успішний удар, проте все виявилось не так просто.

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Як українські військові вбереглися від ворожого дрона

Ще 28 жовтня 2024 року російські пропагандистські канали опублікували відео, на якому FPV-дрон нібито влітає в бронемашину з українськими військовими на ній. Окупанти заявили, що тоді через удар дрона буцімто загинуло 5 військових та було знищено техніку.

Втім усе не зовсім так, як про це розповідали росіяни.

Це запис того, як під Вовчанськом нас атакував російський FPV-дрон. На щастя, він не вибухнув. На щастя, тоді минулося без жертв, але ось так виглядає наше пересування і полювання росіян за нами,

– розповів Артем Овдієнко.

Військовий відверто поділився, що на полі бою вже пережив щонайменше два нові "дні народження". Тоді лейтенант ДПСУ за крок опинявся від смерті.

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Варто додати, що українське командування намагається берегти військових, адже життя кожного є пріоритетом. Загальна тривалість навчання одного військовослужбовця в Україні триває від 3 до 6 місяців. На поле бою потрапляють повністю підготовлені й озброєні військові, яким допомагають на місцях уже досвідчені побратими.

У Росії все відбувається інакше. Подекуди на фронт потрапляють вже через два тижні після призову. Рівень підготовки таких "бійців" – відповідний. До того ж головним для російського командування є просування вперед, не зважаючи на те, які жертви на це підуть.