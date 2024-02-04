Україна має намір виробити мільйон FPV-дронів у 2024 році, – WSJ
Джерело:The Wall Street Journal
До кінця 2024 року Україна планує виробити 1 мільйон FPV-дронів. Порівняно недорогі ударні БпЛА мають компенсувати нестачу дорогих артилерійських снарядів.
Так, видання зазначає, що в такий спосіб наша держава намагається компенсувати нестачу боєприпасів, що утворилася через відсутність військової допомоги від США.
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Мільйон дронів у 2024 році
Видання зауважило, що FPV-дрони, які можна виготовити всього за кілька сотень доларів за одиницю з деталей, що здебільшого доступні на комерційному ринку, стають однією з найважливіших видів зброї в Україні.
По всій державі вже з'являються імпровізовані фабрики. Видання зауважило, що вони щомісяця випускають тисячі FPV-дронів.
Далі безпілотники доставляють на фронт, військові прикріплюють вибухівку та закидають її в російські окопи та бронетехніку.
З нашою економікою ми не можемо робити танки. Наше рішення — створювати дрони,
– сказав Микола Гаврилюк, виконавчий директор компанії з виробництва БпЛА.
Безпілотники не можуть завдати такої шкоди, як артилерійські снаряди чи міномети, яких зараз не вистачає. Однак, українські війська використовують їх, щоб завдавати ударів по слабких місцях бронетехніки, аби знерухомити її, націлюватися на російські вантажівки та особовий склад ворога. Це ускладнює для агресора переміщення бійців і боєприпасів.
Україна націлена на масоване виробництво. Так, прем'єр Михайло Федоров заявив, що наша держава йде назустріч досягненню цілі, яку президент Володимир Зеленський поставив наприкінці минулого року, щодо виробництва щонайменше мільйона дронів у 2024 році. Цікаво, що це в понад 100 разів більше, ніж у 2022 році.
Шмигаль про виробництво мільйона дронів
- Про плани щодо виробництва мільйона дронів в Україні розповів і прем'єр. Денис Шмигаль зазначив, що така кількість БпЛА є реалістичним завданням для України.
- Прем'єр-міністр наголосив, що у реалізації проєкту з виробництва мільйона дронів влада робить ставку не лише на державні проєкти, але й на приватні компанії. За словами Шмигаля, у фокусі – дрони та інші військові інновації.
- "Ключове завдання – активізувати виробництво безпілотників, боєприпасів, іншої сучасної зброї та наситити нею Сили оборони. Президент Володимир Зеленський поставив чітку мету – випустити цього року мільйон дронів для фронту. З огляду на ту базу і потенціал, який є сьогодні, – це дуже реалістичне завдання", – підкреслив прем'єр.