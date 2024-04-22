В Україні випробовують FPV-дрон: може виявляти, захоплювати та супроводжувати цілі

Інженерна група волонтерів Wild hornets показала відео випробування нового FPV-дрона. Він може відстежувати, виділяти та супроводжувати ціль.

Кадри опублікували 20 квітня. На них помітно, як дрон може діяти під час інтенсивних боїв та чим саме може допомогти нашим військовим.

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Як працює новий FPV-дрон

На опублікованих кадрах видно, що FPV-дрон у режимі PREPARE (приготуватися) виділяє силуети людей зеленим кольором. Далі:

на людину наводиться перехрестя прицілу;

запускається режим TRACKING (відстеження);

силует виділяється червоним.

Як діє FPV-дрон, який випробовує група Wild hornets

Українське видання "Мілітарний", аналізуючи кадри, припустило, що дрон:

в автоматичному режимі відстежує та супроводжує цілі;

захоплює їх вже вручну.

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