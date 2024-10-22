Кожні 10 хвилин чули FPV, – військовий розповів, яка ситуація з дронами у ворога

І Україна, і Росія активно застосовують FPV-дрони на фронті. Інколи бувають ділянки, де їх дійсно часто використовують.

Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" Андрій Отченаш, зауваживши, що ворог має величезну кількість FPV-дронів. Складно говорити про ситуацію на всьому фронті. Але конкретно на напрямку, де нещодавно працював його екіпаж, кожні 10-15 хвилин було чути політ FPV-дрона.

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Росіяни знущаються з цивільних

Як наголосив Отченаш, українські екіпажі значно якісніше та ефективніше працюють з FPV-дронами. Але росіяни мають перевагу в кількості. Вони мають підтримку від Китаю, що дає їм можливість створювати FPV-дрони з різними частотами.

Окупанти часто вже в повітрі шукають ціль для ураження. Якщо нічого не знаходять, то пробують хоч кудись потрапити. Так, вони регулярно бють по цивільних.

Наприклад, в одному з сіл, де ми тримали оборону, жили двоє цивільних. Туди часто просто так прилітали FPV. Вони побачили якусь козу чи іншу свійську тваринку – і пускали туди дрон. Вони не завжди використовують їх за призначенням. Інколи для того, аби познущатися з цивільних,

– сказав військовий.

Зараз найбільша потреба для Сил оборони України – засоби РЕБ. Не варто пропускати збори на ці системи. Вони здатні убезпечити від прильотів FPV-дронів.

РЕБ дає змогу якісніше працювати. Якщо є РЕБ, то ми маємо захист від коптерів. Можемо змінювати позиції, привозити екіпірування, воду, їжу на позиції,

– зауважив військовий.