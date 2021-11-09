Фракція "Слуга народу" поповниться трьома депутатами
Джерело:телеграм Юлії Палійчук
Парламентська фракція "Слуга народу" поповниться трьома народними депутатами. Новими парламентарями стануть Сергій Кострійчук, Сергій Козир та Віталій Войцехівський.
Про нових "слуг народу" у Верховній Раді у мережі повідомила речниця політичної сили Юлія Палійчук.
Раніше ЦВК визнала обраними 3 нових народних депутатів
Нові депутати у фракції "слуг" у парламенті
- Сергій Кострійчук (виборчий список – №140)
- Сергій Козир (округ №184);
- Віталій Войцехівський (округ №197).
Вітаємо у команді "Слуга народу" та бажаємо успіхів,
– додала речниця партії.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія визнала нових народних депутатів під час засідання 9 листопада.
Визнання ЦВК обраними нових нардепів
- Центральна виборча комісія 9 листопада визнала Сергія Козиря та Віталія Войцехівського народними депутатами, обраними на позачергових виборах до Верховної Ради, які пройшли 31 жовтня.
- Відповідно до результатів голосувань, Козиря підтримали 62,6% виборців, Войцехівського – 46,1%.
- Крім того, парламентарем визнали й Сергія Кострійчука, який замінить у Раді Ірину Верещук. Вона ж тепер обіймає пост міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Текст допису Юлії Палійчук:
Фракція "Слуга народу" поповниться трьома народними депутатами:
ЦВК визнала народними депутатами:
1. Сергія Кострійчука (виборчий список – № 140)
2. Сергія Козира (округ 184);
3. Віталія Войцехівського (округ 197).
Вітаємо у команді "Слуга народу" та бажаємо успіхів!