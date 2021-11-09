З фракції не вийшов, – Корнієнко сказав, чи братиме участь у партійних справах "слуг"

Олександр Корнієнко складе повноваження голови політичної партії "Слуга народу". Водночас перший віцеспікер Верховної Ради братиме участь у партійних справах.

Про це Олександр Корнієнко розповів в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Також він зазначив, що досі перебуває у фракції "Слуга народу".

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"Не вийшов (з фракції – 24 канал), а регламент каже, що члени президії є позафракційними. Тому я є позафракційним", – сказав Олександр Корнієнко.

Участь у партійних справах

У відповідь на запитання про те, чи продовжуватиме він брати участь у партійних справах, перший віцеспікер сказав: "Я у своєму відео заявляв, що у мене один партквиток – один залишиться".

Буду брати участь (у партійних справах – 24 канал). Думаю, якщо колеги мене кудись запропонують, бути членом політради або ще щось, звичайно, не відмовлюсь. Активно не зможу брати участь у такому режимі,

– заявив Олександр Корнієнко.

На його думку, чим більше представників партії буде і в президії Верховної Ради, і в Кабміні – тим цілісніше працюватимуть. Тому що такий випадок з монобільшістю поки що унікальний.

"Ми розкриваємо не весь потенціал внутрішніх зв'язків та співпраці на платформі партії також", – зазначив перший віцеспікер Верховної Ради.

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