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      France Football опублікував перші результати голосування за "Золотий м'яч"

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      Серхіо Рамос
      Серхіо Рамос / Спорт-Экспресс

      Журнал France Football поступово оголошує рейтинг голосування за "Золотий м'яч" – 2018.

      Всього в списку, який оновлюється, 30 номінантів. Деякі місця поділені між кількома гравцями, які набрали однакову кількість голосів.

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      17. Гарет Бейл ("Реал", Уельс)

      17. Карім Бензема ("Реал", Франція)

      19. Роберто Фірміно ("Ліверпуль", Бразилія)

      19. Іван Ракітіч ("Барселона", Хорватія)

      19. Серхіо Рамос ("Реал", Іспанія)

      22. Садьо Мане ("Ліверпуль", Сенегал)

      22. Едінсон Кавані (ПСЖ, Уругвай)

      22. Марсело ("Реал", Бразилія)

      25. Ян Облак ("Атлетіко", Словенія)

      25. Маріо Манджукич ("Ювентус", Хорватія)

      25. Аліссон ("Ліверпуль", Бразилія)

      28. Дієго Годін ("Атлетіко", Уругвай)

      29. Уго Льоріс ("Тоттенхем", Франція)

      29. Іско ("Реал", Іспанія)

      Нагадаємо, що сьогодні  відбудеться вручення "Золотого м'яча". Загалом на нагороду найкращого гравця світу від видання France Football претендують 30 футболістів.

      Теги: Спорт Футбол ФІФА
      Джерело: 24 Канал
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